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Hulk celebra primeiro título com o Galo e prevê mais conquistas: 'tenho certeza que será um ano especial'

O atacante foi um dos destaques do alvinegro no Estadual e conseguiu sua primeira taça como profissional jogando no Brasil...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 09:13

LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 09:13
O atacante Hulk, do Atlético-MG celebrou a conquista do bicampeonato mineiro do time alvinegro, após superar o América-MG em dois jogos. O jogador conseguiu sua primeira conquista Estadual como profissional no Brasil, já que saiu cedo do país para atuar no exterior. O Atlético é apenas o segundo clube profissional em que Hulk atua, pois construiu sua carreira longe de terras brasileiras. Mesmo com apenas dois marcados, já que não entrou em todos os jogos da competição, Hulk vem uma crescente pelo alvinegro e prevê mais conquistas em 2021. Confira no vídeo acima. Hulk não marcou nos jogos finais, mas celebrou sua primeira conquista pelo Atlético-MG-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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