Hugo, do Fla, trabalha para voltar à Seleção e revela ligações de Taffarel após estreia e erro contra o São Paulo

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Aos 22 anos, Hugo Souza foi um dos destaques na campanha do Octa do Flamengo, assumindo a titularidade após a série de lesões de Diego Alves. Promissor, o goleiro acumula convocações para as seleções de base e, em 2018, foi chamado por Tite para um período de treinamento com a Seleção Brasileira principal. O "garoto do Ninho" segue no radar da comissão técnica.

Em entrevista ao LANCE!, Hugo Souza revelou que foi procurado por Taffarel, preparador de goleiros da Seleção, em dois momentos da última temporada: após sua estreia, em 27 de setembro - quando destacou-se no empate com o Palmeiras, em São Paulo, pelo Brasileirão - e após a derrota para o São Paulo, na Copa do Brasil - quando o goleiro falhou ao tentar driblar Brenner, no Rio.

- O Taffarel entrou em contato comigo duas vezes. Uma delas foi na minha estreia, quando me deu os parabéns. Na segunda vez foi quando tive minha primeira falha, contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, e ele ligou me tranquilizando e dando força. Normal, falhas acontecem. Graças a Deus, tive muito mais acertos do que falhas e pude ajudar o Flamengo em vários jogos. Como disse, é trabalhar para não errar mais - afirmou Hugo, antes de seguir:

- E a Seleção Brasileira é um sonho de infância, um objetivo, algo que realizei e quero realizar com frequência e me tornar parte do grupo um dia. Vou trabalhar forte para que isso aconteça da forma mais natural possível. Se vier em 2021, maravilha. Mas deixo nas mãos de Deus, pois o mais importante é que seja na hora certa. Da minha parte, vou trabalhar demais - completou.Titular em 22 das 38 rodadas do Brasileirão, conquistado pelo Flamengo na rodada final, em fevereiro, Hugo Souza era uma dos nomes da pré-lista do técnico Tite para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo que seriam disputados em março. A informação é do portal "Globoesporte".