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Hansi Flick diz que Bayern está focado no Chelsea e que não pensa em Portugal

Com resultado confortável, treinador alemão espera que sua equipe se concentre no jogo contra o Chelsea. Fase final da Champions será em sede única...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 14:56

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 14:56

Crédito: Odd Andersen / AFP
O Bayern de Munique está com um pé nas quartas de final da Liga dos Campeões. Após vencer o Chelsea no jogo de ida por 3 a 0, ainda antes da pausa do conta da pandemia do coronavírus, a equipe da Baviera ficou perto de garantir a vaga entre os oito melhores da competição.
+ Jornalista alemão analisa chances do Bayern repetir 2012/13 para conquistar nova Tríplice CoroaNo entanto, no que depender do técnico Hansi Flick, o foco ainda 100% no time inglês. Segundo o comandante, que foi perguntado por jornalistas na coletiva de imprensa pré-jogo se era difícil não pensar em Lisboa, o treinador disse que é fácil. A capital de Portugal receberá a fase final da Champions.
- Não é nada difícil. Sempre abordamos os últimos jogos para que o próximo seja o mais importante e esperamos ansiosamente por isso depois. Lisboa ainda não está na nossa cabeça. Queremos obter nosso melhor desempenho e vencer todos os jogos. Então vamos para os jogos - disse Flick.
Hansi Flick elogiou o time do Chelsea e disse que o desempenho dos Blues foi bom após o retorno da Premier League. O técnico alemão disse que sua equipe precisa respeitar os londrinos.
- Temos o respeito necessário e vimos o que o Chelsea fez após o reinício, o que foi bom. É importante que tenhamos o respeito necessário, mas ao mesmo tempo confiamos no jogo e conheçamos nossos pontos fortes.

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