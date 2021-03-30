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Haaland não marca pela terceira partida seguida, mas Noruega vence Montengro nas Eliminatórias

Jovem estrela da Seleção Norueguesa passa em branco na Data FIFA, mas sua equipe consegue vitória...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 17:52
Crédito: SAVO PRELEVIC / AFP
A Seleção de Montenegro recebeu, nesta terça-feira, a Seleção da Noruega pela 3ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com vitória norueguesa por 1 a 0, com gol de Alexander Sorloth.
Veja a tabela das EliminatóriasFALTA DE EFETIVIDADEDurante os 45 minutos iniciais da partida desta terça-feira, as duas seleções pouco criaram perigo dentro de campo, com Montenegro finalizando duas vezes, e a Noruega chegando ao ataque em sete oportunidades, mas acertando o gol apenas uma vez.
O GOLEm sua única finalização certa no gol durante toda a primeira etapa, a Seleção Norueguesa conseguiu ser efetiva. O atacante Alexander Sorloth recebeu do meia Mohamed Elyounossi para abrir o placar para a Noruega no Gradski Stadion.
MONTENEGRO CRIASe faltou ataque por parte da equipe da casa durante a primeira etapa do confronto, a Seleção de Montenegro tratou de mudar a situação no segundo tempo. Foram onze finalizações para os montenegrinos, mas, mesmo assim, o gol não saiu.
HAALAND EM BRANCOPela terceira partida seguida da Seleção Norueguesa, a principal estrela da equipe, o jovem atacante Erling Braut Haaland, do Borussia Dortmund, ficou sem marcar. O jogador, conhecido por ser uma máquina de gols, finalizou apenas três vezes no jogo, sendo duas para fora e uma travada.
SEQUÊNCIAFora da Eurocopa, Montenegro e Noruega entram em campo pelas Eliminatórias apenas em setembro deste ano.

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