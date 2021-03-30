Haaland não marca pela terceira partida seguida, mas Noruega vence Montengro nas Eliminatórias

Crédito: SAVO PRELEVIC / AFP

A Seleção de Montenegro recebeu, nesta terça-feira, a Seleção da Noruega pela 3ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com vitória norueguesa por 1 a 0, com gol de Alexander Sorloth.

Veja a tabela das EliminatóriasFALTA DE EFETIVIDADEDurante os 45 minutos iniciais da partida desta terça-feira, as duas seleções pouco criaram perigo dentro de campo, com Montenegro finalizando duas vezes, e a Noruega chegando ao ataque em sete oportunidades, mas acertando o gol apenas uma vez.

O GOLEm sua única finalização certa no gol durante toda a primeira etapa, a Seleção Norueguesa conseguiu ser efetiva. O atacante Alexander Sorloth recebeu do meia Mohamed Elyounossi para abrir o placar para a Noruega no Gradski Stadion.

MONTENEGRO CRIASe faltou ataque por parte da equipe da casa durante a primeira etapa do confronto, a Seleção de Montenegro tratou de mudar a situação no segundo tempo. Foram onze finalizações para os montenegrinos, mas, mesmo assim, o gol não saiu.

HAALAND EM BRANCOPela terceira partida seguida da Seleção Norueguesa, a principal estrela da equipe, o jovem atacante Erling Braut Haaland, do Borussia Dortmund, ficou sem marcar. O jogador, conhecido por ser uma máquina de gols, finalizou apenas três vezes no jogo, sendo duas para fora e uma travada.