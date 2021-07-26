Há 90 anos, nascia Telê Santana, ídolo do São Paulo; Clube prestou homenagem ao ex-treinador

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Histórico treinador e ídolo do São Paulo, Telê Santana completaria 90 anos de idade nesta segunda-feira (26), se estivesse vivo. Técnico de muitas conquistas e crucial para a história do Tricolor, Telê recebeu uma homenagem nos perfis oficiais do clube nas redes sociais.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Como treinador do São Paulo, Telê Santana conquistou 10 títulos, sendo o responsável pelas primeiras duas Libertadores vencidas pelo clube, além de ser bi-campeão mundial pelo Tricolor, colocando o time em evidência no mundo.

Ao todo, no comando do São Paulo, Telê conquistou duas Copas Libertadores, em 1992 e 1993, dois Mundiais de Clube, em 1992 e 1993 um Campeonato Brasileiro, em 1991, duas Recopas Sul-Americanas, em 1993 e 1994, uma Supercopa da Libertadores, em 1993, e venceu dois Campeonatos Paulistas, em 1991 e 1992.

Eterno na história do Tricolor Paulista, Telê recebeu uma homenagem do clube nesta segunda-feira. Além de uma publicação sobre os feitos do ex-treinador, o São Paulo disponibilizou, também, um e-book com dados do técnico enquanto comandante da equipe, com os registros dos 410 jogos em que esteve a frente do time do Morumbi. Telê Santana faleceu no dia 21 de abril de 2006, aos 74 anos, após sofrer uma infecção intestinal, que desencadeou complicações.