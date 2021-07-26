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Há 90 anos, nascia Telê Santana, ídolo do São Paulo; Clube prestou homenagem ao ex-treinador

Telê foi campeão de duas Libertadores e dois Mundias de Clubes pelo Tricolor Paulista, se tornando um dos maiores treinadores da história do clube...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 16:46
Crédito: Reprodução
Histórico treinador e ídolo do São Paulo, Telê Santana completaria 90 anos de idade nesta segunda-feira (26), se estivesse vivo. Técnico de muitas conquistas e crucial para a história do Tricolor, Telê recebeu uma homenagem nos perfis oficiais do clube nas redes sociais.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Como treinador do São Paulo, Telê Santana conquistou 10 títulos, sendo o responsável pelas primeiras duas Libertadores vencidas pelo clube, além de ser bi-campeão mundial pelo Tricolor, colocando o time em evidência no mundo.
Ao todo, no comando do São Paulo, Telê conquistou duas Copas Libertadores, em 1992 e 1993, dois Mundiais de Clube, em 1992 e 1993 um Campeonato Brasileiro, em 1991, duas Recopas Sul-Americanas, em 1993 e 1994, uma Supercopa da Libertadores, em 1993, e venceu dois Campeonatos Paulistas, em 1991 e 1992.
Eterno na história do Tricolor Paulista, Telê recebeu uma homenagem do clube nesta segunda-feira. Além de uma publicação sobre os feitos do ex-treinador, o São Paulo disponibilizou, também, um e-book com dados do técnico enquanto comandante da equipe, com os registros dos 410 jogos em que esteve a frente do time do Morumbi. Telê Santana faleceu no dia 21 de abril de 2006, aos 74 anos, após sofrer uma infecção intestinal, que desencadeou complicações.
Em homenagem ao que seria seu 90º aniversário, o São Paulo publicou o link para o e-book com a história do treinador pelo clube e ainda afirmou que o ex-técnico elevou o clube a outro patamar.

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