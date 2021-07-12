Guarani e CRB disputam partida que vale lugar no G-4 da Série B

Crédito: Divulgação Guarani

Um dos principais duelos da 11ª rodada da Série B acontece na noite da próxima terça-feira, em Campinas, quando Guarani e CRB medem forças no Brinco de Ouro.

Rivais diretos na briga pelo G-4, o duelo tem tudo para mexer com a parte de cima da tabela e anima os torcedores dos clubes.

Em alta no torneio, Guarani e CRB vem de resultados idênticos nas últimas três partidas (duas vitórias e um empate).

A diferença entre os dois está na classificação. Enquanto o CRB é o 4º colocado, com 17 pontos, o Bugre é o 7º, com 16 pontos.