Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Guarani e CRB disputam partida que vale lugar no G-4 da Série B

Separados por um ponto na classificação, o Bugre tenta ultrapassar o Galo, no Brinco de Ouro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 15:35

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 15:35

Crédito: Divulgação Guarani
Um dos principais duelos da 11ª rodada da Série B acontece na noite da próxima terça-feira, em Campinas, quando Guarani e CRB medem forças no Brinco de Ouro.
Rivais diretos na briga pelo G-4, o duelo tem tudo para mexer com a parte de cima da tabela e anima os torcedores dos clubes.
Em alta no torneio, Guarani e CRB vem de resultados idênticos nas últimas três partidas (duas vitórias e um empate).
A diferença entre os dois está na classificação. Enquanto o CRB é o 4º colocado, com 17 pontos, o Bugre é o 7º, com 16 pontos.
Ou seja, se quiser ficar entre os quatro melhores, o Guarani precisa usar o seu mando de campo e bater o Galo, que deve cozinhar o adversário e sair com pelo menos um empate do confronto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crb guarani
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados