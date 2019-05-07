Home
>
Futebol
>
Grêmio vai apurar caso de racismo contra Yony González, do Fluminense

Grêmio vai apurar caso de racismo contra Yony González, do Fluminense

Diretoria tricolor analisa as imagens das câmeras de segurança da Arena do Grêmio. A suposta injúria racial aconteceu no último domingo