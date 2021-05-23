Grêmio empata com o Inter e leva o tetracampeonato Gaúcho

Crédito: Ricardo Duarte

O Grêmio é tetracampeão gaúcho. Na Arena, o Imortal segurou o empate e levou pela 4ª vez seguida o título estadual em cima do Internacional após empate por 1 a 1. O Imortal abriu o placar no finalzinho da primeira etapa, gol de Ferreirinha. O Colorado empatou o jogo no segundo tempo, em cabeçada de Rodrigo Dourado. O Inter bem que tentou a virada, mas o Grêmio segurou o empate e ficou com a taça.O jogo

Primeiro Tempo

PRIMEIRA MEIA HORA DE JOGO COM POUCAS CHANCES E SEM EMOÇÃO Os primeiros trinta minutos do Gre-Nal 432 da final do Campeonato Gaúcho foi marcado por muita cautela de ambas as equipes e com pouca emoção. Chances de gol, cada time teve uma, sendo que a oportunidade do Grêmio foi mais clara.Aos 14 minutos, após cobrança de escanteio de Ferreirinha, Diego Souza desviou de cabeça, o zagueiro do Grêmio pegou de primeira, mas a bola foi para fora. A chance do Internacional surgiu aos 28, quando Palacios recebeu passe de Galhardo e tentou buscar o canto do goleiro Breno, mas a bola foi para fora.

JOGO PARALISADO! UM JOGADOR DE CADA LADO É EXPULSOAos 37 minutos, após disputa entre Rafinha e Yuri Alberto, os dois se estranharam. O tempo fechou empurra daqui, empurra de lá... E o árbitro do jogo Leandro Vuaden não teve dúvida e expulsou os dois jogadores. Ainda houve uma grande discussão até os dois jogadores deixarem o campo.

GOL DO GRÊMIO NOS ACRESCÍMOSApós as expulsões, o jogo melhorou. O Internacional foi para cima e quase marcou aos 45, quando Rodinei obrigou Breno a fazer grande defesa. O Grêmio respondeu aos 47, quando Matheus Henrique acertou o travessão em chute cruzado.

Mas aos 51, o gol saiu. Matheus Henrique passou por Nonato e serviu Diego Souza. Ele tocou para Ferreirinha que deixou o adversário na saudade e bateu bem para marcar e abrir o marcador: 1 a 0 para o Grêmio.

SEGUNDO TEMPOETAPA COMPLEMENTAR MUITO DISPUTADA, MAS SEM EMOÇÃOPrecisando marcar pelo menos dois gols para levar a decisão para os pênaltis, o time do Internacional tinha a obrigação de voltar para etapa complementar para o tudo ou nada. Porém, o que se viu foi um jogo concentrado no meio-campo e sem emoção alguma.

LOMBA EVITA O GOL DO GRÊMIO, INTER EMPATA O JOGOAos 14 minutos, Matheus Henrique poderia ter marcado o segundo gol do Grêmio, mas Lomba salvou o Internacional. Sete minutos depois, o Internacional foi lá e empatou a partida. Moisés bateu escanteio, Rodrigo Dourado cabeceou com perfeição e fez: 1 a 1.