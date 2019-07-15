Cariacica

Governo aberto a conceder gestão do Kleber Andrade à iniciativa privada

O governador Renato Casagrande afirmou que qualquer empresa pode fazer uma proposta de gestão para análise

15 de julho de 2019

O estádio Kleber Andrade, enfim, vai ser concluído. Na manhã desta segunda-feira (15), aconteceu a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para obras na principal praça esportiva do Espírito Santo. Para receber melhor o torcedor capixaba, o estádio vai receber melhorias pontuais. Com esse mesmo objetivo, o governador Renato Casagrande também deixou claro que a concessão do estádio à iniciativa privada está em pauta.

Não precisa de lançar o edital neste momento. No nosso portal Parcerias ES, qualquer empresa pode fazer uma proposta de gestão. Nós vamos analisar essa proposta e se ela for viável, nós publicamos o edital. O primeiro passo é a manifestação de interesse da empresa Renato Casagrande, governador do Espírito Santo •





Participaram da solenidade, além de Casagrande, a vice-governadora Jaqueline Moraes, o prefeito de Cariacica, Juninho, e secretários de Estado. O prefeito da cidade destacou que as reformas no estádio podem incentivar a vinda também de grandes shows para o município.

"O Espírito Santo se encontra na região Sudeste com vários eventos acontecendo em termos de música que a gente sabe que se o estádio estiver finalizado, teremos esses eventos acontecendo aqui também", acrescentou.

Obras pontuais

As obras, que devem começar nos próximos dias, vão contemplar quatro escadas rolantes e quatro elevadores, no acesso do gramado aos vestiários, conclusão dos banheiros superiores; o acabamento do piso das escadas de emergência, das arquibancadas e das rampas de acesso; instalação de grama sintética ao redor do campo; construção de escadas de emergência no palco; além da fixação de guarda corpo nas arquibancadas e escadas de emergência.

Nem tudo, no entanto, ficará pronto até o início da Copa do Mundo Sub-17, em outubro. O Kleber Andrade vai receber 16 jogos da competição internacional. A prioridade para o início do mundial será a reforma dos banheiros, aplicação de grama sintética e a fixação dos guarda corpos. O valor total das intervenções será de R$ 8,6 milhões. A empresa que venceu a licitação para tocar as obras é a Deck Construtora e Incorporadora. O prazo para execução é de 450 dias.

O governador ainda anunciou a aquisição de placar eletrônico e de um sistema de videomonitoramento, que serão comprados em editais a serem lançados nos próximos dias. A expectativa de Casagrande é que o placar seja instalado até o início da Copa do Mundo Sub-17.





