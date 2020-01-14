Goleiro do Tigres pinta cabelo de arco-íris contra homofobia: 'Igualdade'

O goleiro Nahuel L. Guzmán, conhecido como "Patón", pintou o seu cabelo nas cores do arco-íris. O jogador argentino do Tigres, do México, explicou no Twitter que o novo visual era um protesto contra casos de homofobia dentro e fora dos campos. "Ano 2020 no Planeta Terra.
Os casos de discriminação homofóbica seguem presentes em nossa sociedade, e o futebol não é exceção. Entender a nossa enorme diversidade social e avançar em direitos e inclusão é compromisso de todos", escreveu.
Guzmán ainda incluiu a hashtag #Igualdade em seu post, junto a três fotos do seu novo look. O tuite foi repostado por mais de 5 mil usuários, e marcado por "like" por mais de 29 mil.