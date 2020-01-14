Goleiro do Tigres pinta cabelo de arco-íris contra homofobia: 'Igualdade'

Nahuel Guzmán pintou o cabelo para chamar a atenção contra a homofobia Crédito: Reprodução

O goleiro Nahuel L. Guzmán, conhecido como "Patón", pintou o seu cabelo nas cores do arco-íris. O jogador argentino do Tigres, do México, explicou no Twitter que o novo visual era um protesto contra casos de homofobia dentro e fora dos campos. "Ano 2020 no Planeta Terra.

Año 2020 en el Planeta Tierra.

Los casos de discriminación homofóbica siguen presentes en nuestra sociedad y el fútbol no es la excepción.

Entender nuestra enorme diversidad social y avanzar en los derechos x la inclusión es compromiso de todxs.#Igualdad pic.twitter.com/r2MqnwWNme — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) January 12, 2020

Os casos de discriminação homofóbica seguem presentes em nossa sociedade, e o futebol não é exceção. Entender a nossa enorme diversidade social e avançar em direitos e inclusão é compromisso de todos", escreveu.