Godín fala sobre ambição de vencer a Libertadores: 'São poucas equipes que consegue, mas o Galo está pronto'

Uma das novidades do Galo para a temporada 2022 foi a chegada do zagueiro uruguaio Diego Godin, de 35 anos, que reforçará o elenco alvinegro em substituição a Junior Alonso, vendido para o futebol russo. O defensor comentou sobre suas expectativas no time mineiro e falou que o Galo está pronto para tentar outro título da Libertadores, o único que escapou das mãos atleticanas em 2021 durante as campanhas vitoriosas no Brasileiro, Mineiro e Copa do Brasil. Confira as primeiras declarações de Godin como jogador do Atlético-MG nos vídeos da matéria. Godin assinou com o Galo até o fim do ano, com possibilidade de prolongar o vínculo por mais uma temporada-(Divulgação/Atlético-MG)