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  • Godín fala sobre ambição de vencer a Libertadores: 'São poucas equipes que consegue, mas o Galo está pronto'
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Godín fala sobre ambição de vencer a Libertadores: 'São poucas equipes que consegue, mas o Galo está pronto'

O zagueiro uruguaio prometeu muito trabalho e empenho para manter o alvinegro brigando pelos títulos da temporada ...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 18:36

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 18:36

Uma das novidades do Galo para a temporada 2022 foi a chegada do zagueiro uruguaio Diego Godin, de 35 anos, que reforçará o elenco alvinegro em substituição a Junior Alonso, vendido para o futebol russo. O defensor comentou sobre suas expectativas no time mineiro e falou que o Galo está pronto para tentar outro título da Libertadores, o único que escapou das mãos atleticanas em 2021 durante as campanhas vitoriosas no Brasileiro, Mineiro e Copa do Brasil. Confira as primeiras declarações de Godin como jogador do Atlético-MG nos vídeos da matéria. Godin assinou com o Galo até o fim do ano, com possibilidade de prolongar o vínculo por mais uma temporada-(Divulgação/Atlético-MG)

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