Giroud diz que ficou no Chelsea porque era o que Deus queria

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Giroud esteve próximo de uma saída do Chelsea na última janela de janeiro, mas também teve seu nome ventilado como um possível reforço para a Inter de Milão na próxima temporada. No entanto, o francês assinou a renovação por mais uma temporada no futebol inglês e acredita que o poder divino o ajudou na decisão.

- Eu estive muito próximo de sair, mas eu acredito que Deus queria que eu ficasse no Chelsea. O treinador me disse que eu não poderia sair, porque não tinha ninguém para me substituir.

O atacante contou que queria sair para ter mais tempo de jogo visando ganhar ritmo para ser convocado e disputar a Eurocopa. Em conversa com Lampard, o técnico garantiu que o centroavante teria mais jogos e Giroud aproveitou a lesão de Tammy Abraham para fazer alguns jogos como titular.