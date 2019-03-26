Gian Rodrigues assume o comando do Serra e define metas iniciais

Vindo do Guarani de Divinópolis-MG, rebaixado no Campeonato Mineiro deste ano, o novo técnico do Serra, Gian Rodrigues, chega ao clube do Espírito Santo com duas grandes missões: uma mais urgente, que é a classificação para as quartas de final do Campeonato Capixaba; e outra mais à longo prazo, que é o avanço para a Série C do Campeonato Brasileiro, por meio da disputa da 4ª divisão nacional.

Gian Rodrigues é o novo técnico do Serra Crédito: Rafael Chaves/Serra FC

Treinador desde os 18 anos, quando começou nas categorias de base do Guaratinguetá, e com passagens por vários times de Minas Gerais como Caldense e Social, o paulista Gian Carlos Barros Rodrigues, de 47 anos, concedeu entrevista coletiva na tarde de segunda-feira (25), após ter sido anunciado oficialmente na última sexta-feira.

Confira os principais pontos da entrevista

Conversa inicial

Logo após o jogo (contra o Rio Branco) eu conversei com o grupo, não fiz nada antes porque pra fazer alguma coisa ou interferir em substituição você tem que conhecer muito bem o grupo, tem que ter participado mais. Então eu fui pra dar apoio ao Wallace (Pessanha, preparador físico), ao Alan (Muzi, auxiliar técnico). Falei pra fazerem o trabalho deles com coragem, com às suas convicções. E no final eu fui exaltar o grupo pelo que fez em campo.

Passagens anteriores pelo ES

Na verdade eu tenho uma ligação forte com o próprio estado, né. Em 2012 eu joguei a Série D e vim jogar contra o Aracruz aqui. E pela Caldense, no jogo em que a gente eliminou o Rio Branco-ES, inclusive contra o Caetano em 2015. Vim algumas vezes jogar e conversando com um amigo ele me lembrou que eu disse que sentia que um dia iria trabalhar aqui.

Convite

O futebol nos traz grandes coisas boas como amizade, pessoas sérias e importantes que você conhece e uma delas é o Léo (Casula, gestor do clube). A gente mantém o contato de alguns anos, como indicações de atletas, de torcer um pelo outro profissionalmente. E veio o convite esse ano, que foi recebido de bracos abertos.

Porque o Serra?

Por conhecer o que o Serra vem fazendo nos últimos anos, por conhecer uma parte do grupo que aqui está, isso pode ter certeza ajuda muito, e também pelo convite ter vindo do Léo, que é uma pessoa que a gente confia muito, sabe da seriedade. E também pela ambição pelo projeto, isso é importante. Eu tenho comigo que tudo o que é grande começa pequeno. Me disseram que a é uma estrutura simples, mas o que faz um clube ser grande são as pessoas que estão nela. Então hoje estou aqui.

Adversários na Série D

A URT foi uma adversária minha esse ano, a gente conhece bastante, inclusive os vencemos. Eles tem um elenco bem montado e até a nível financeiro alto. Já o Ituano é um time que eu conheço, por eu ser de São Paulo, temos uma relação muito forte, muito boa com a comissão técnica. Fizeram um grande jogo neste final de semana e tem um bom elenco. Mas normalmente a maioria das equipes altera demais pro segundo semestre. Então temos que estar atentos, acompanhar muito de perto o que vai ser feito a nível de renovação.

Levar o ES para a Série C