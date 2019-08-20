Futebol

Gazeta Online lança ferramenta interativa com mapa de gols da Copa ES

Mapeamos todos os gols dos primeiros jogos da Copa Espírito Santo. Confira ferramenta interativa que será atualizada ao fim de cada rodada

Publicado em 20 de agosto de 2019 às 20:53 - Atualizado há 6 anos

O gol é o grande momento do futebol. É o que provoca uma verdadeira explosão de alegria nas arquibancadas e deixa o espetáculo mais especial. Entretanto, balançar a rede adversária é uma tarefa que pode ser cumprida de diferentes formas. Pensando nisso, o Gazeta Esportes, em parceria com o G.Dados, o núcleo de Jornalismo de Dados da Rede Gazeta, desenvolveu o "Caminho do Gol", uma ferramenta interativa que faz o mapeamento de todos os gols da Copa Espírito Santo.

O "Caminho do Gol" é um campo com pontos projetados sobre ele. Cada ponto representa o local de onde os jogadores marcaram cada gol nesta competição estadual que vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Verde.

Além disso, os pontos possuem cores diferentes. Cada cor representa uma das dez equipes que participam do torneio: Desportiva, Linhares, Pinheiros, Real Noroeste, Rio Branco, Serra, Sport, Tupy, Vilavelhense e Vitória.

A ferramenta vai exibir separadamente os gols de cada equipe e também disponibilizar uma imagem com todos os gols da Copa ES. Assim, o campinho se torna uma grande fonte para análises dos ataques de cada time que participa da competição. Um prato cheio para os amantes do futebol. (Com colaboração de Vinícius Valfré)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta