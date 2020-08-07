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futebol

Gattuso projeta duelo contra o Barcelona: 'É como escalar o Everest'

Técnico italiano sabe da dificuldade de encarar o time espanhol, mas acredita que napolitanos podem vencer a equipe de Messi e companhia...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 15:25

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 15:25

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
O Napoli encerrou a preparação para o confronto com o Barcelona, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta sexta-feira, em coletiva de imprensa, o técnico Gennaro Gattuso classificou o jogo como uma escalada ao Monte Everest, dada a dificuldade de encarar o clube blaugrana.
- O Barcelona é uma equipe acostumada a vencer. Temos uma equipe muito forte à nossa frente, o que é um espetáculo. Para nós amanhã será como escalar o Everest - disse.Após empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Itália, o Napoli precisa vencer por qualquer placar ou empatar marcando pelo menos duas vezes para garantir a vaga na próxima fase. E Gattuso disse qual será a estratégia para a partida.
- Vamos jogar seguindo o que fizemos nas últimas 12 corridas após o paralisação do futebol por conta do coronavírus. Nossa ideia é focar na posse de bola, compactação e concentração.
Campeão da Liga dos Campeões em 2003 e 2007 como jogador, Gattuso disse que neste momento não tem muito o que falar aos atletas e que eles sabem o que é preciso para vencer a partida.
- Não há muito o que falar nessas ocasiões. Não há necessidade de colocar tensão na equipe nessas circunstâncias. Tudo o que digo é que nesses casos é bom pensar na infância, nos sacrifícios que foram feitos para chegar a esses níveis. Devemos sempre lembrar por onde começamos.

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