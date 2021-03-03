Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estreia

Garotada do Flamengo garante vitória sobre o Nova Iguaçu no Carioca

Com time todo formado por promessas das categorias de base, Rubro-Negro venceu com gol de Max no último minuto do jogo

Publicado em 03 de Março de 2021 às 00:01

Agência FolhaPress

Flamengo
Garotada do Flamengo fez bonito e garantiu a vitória na estreia do Carioca Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Com jovens da base em campo, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca com vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, na noite desta terça-feira (2), no Maracanã. Max, com um golaço no último minuto, garantiu o triunfo.
Com o resultado, o Rubro-Negro vai a três pontos, enquanto a equipe da Baixada Fluminense permanece sem pontuar. Na próxima rodada, o Fla, mesmo visitante, encara o Macaé no Maracanã, enquanto o Nova Iguaçu recebe o Madureira.

O JOGO

Após a conquista do título do Brasileiro, que terminou na última quinta-feira (28), o elenco principal do Rubro-Negro ganhou uns dias de descanso e retorna às atividades apenas no dia 15 de março. Até lá, a equipe da Gávea vai utilizar o sub-20 e alguns nomes do elenco principal, como o zagueiro Bruno Viana, reforço para a temporada, o atacante Michael e o volante Hugo Moura, que voltou de empréstimo do Coritiba.
Apesar de usar a base, o Flamengo iniciou o Carioca com alguns rostos que a torcida já conhece. Natan e Noga formaram a dupla de zaga titular. No setor ofensivo, Lázaro e Muniz também iniciaram o duelo. O técnico Maurício Souza, que é do sub-20 e estará à beira do gramado neste começo de Estadual, buscou um esquema que fazia lembrar o utilizado por Rogério Ceni, principalmente na saída de bola. A equipe, por outro lado, não conseguia fazer uma transição mais sólida e faltava capricho nas finalizações.
O primeiro tempo terminou sem gols após um duelo sem grandes emoções. O Fla pecava ofensivamente. O Nova Iguaçu, por sua vez, buscava os avanços com toque de bola, mas sofria com a marcação adversária. A chance mais clara foi em um lance em que Muniz aproveitou falha da defesa, invadiu a área sozinho e tentou achar Lázaro, mas a jogada não avançou com sucesso.

SEGUNDO TEMPO

Os times voltaram "buscando mais jogo". O Fla se manteve com maior presença no campo de ataque, mas o Nova Iguaçu preocupava um pouco mais nas tentativas de saídas em velocidade. Os indícios, porém, não se confirmaram. O jogo permaneceu sem empolgar e os goleiros pouco trabalharam. O Fla quase abriu o placar em um cruzamento de Thiaguinho que Gilberto desviou e, por pouco, não fez contra.
Quando o jogo entrava na reta final, o Abuda chutou da intermediária uma bola "venenosa" e Gabriel Batista achou que a bola fosse para fora, fazendo o que é conhecido como "golpe de vista" na jogada. Porém, ela explodiu no travessão e, inclusive, assustou o goleiro. A zaga rubro-negra, atenta, conseguiu pegar o rebote.
Já nos acréscimos, Canela recebeu nas costas da defesa do Flamengo, na cara de Gabriel Batista. O goleiro, porém, conseguiu sair no pé do atacante para dividir e evitar o gol que poderia dar a vitória ao Nova Iguaçu. No último minuto, após um boa troca de passes, Max recebeu na parte esquerda do ataque e acertou um belo chute para garantir a vitória. Ele pegou de primeira e mandou no ângulo esquerdo do goleiro Luis Henrique.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados