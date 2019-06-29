Home
>
Futebol
>
Galeria de fotos: confira os melhores lances de Vasco x Rio Branco

Galeria de fotos: confira os melhores lances de Vasco x Rio Branco

Em amistoso no estádio Kleber Andrade, o Cruz-Maltino derrotou o Capa-Preta por 2 a 0, com gols de Marcos Júnior e Tiago Reis