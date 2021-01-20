  • Gabriel Veron é elogiado por dirigente do Barcelona: 'É o único no Brasil que tem o nosso perfil'
futebol

Gabriel Veron é elogiado por dirigente do Barcelona: 'É o único no Brasil que tem o nosso perfil'

Jornal "SPORT" afirma que a nova direção do clube catalão terá que decidir se irá atrás do jogador. Cláusula de rescisão é no valor de 60 milhões de euros...
LanceNet

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 12:39

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Gabriel Veron pode voltar à lista do Barcelona quando a nova direção assumir o clube. De acordo com o jornal "SPORT", a joia do Palmeiras foi elogiada por um dirigente do clube catalão, que afirmou que o brasileiro "é o único jogador do Brasil com o perfil do Barça".
Antes da Copa do Mundo Sub-17, em outubro de 2019, o secretário técnico do Barça elogiou o brasileiro ao jornal. Três semanas depois, ele conquistou o título mundial e foi eleito Bola de Ouro.O Barça, porém, ainda não se mexeu por Veron. Sua versatilidade se enquadra no sistema implementado no clube catalão. Ele já foi procurado por Manchester United, City e Juventus.
Desde que completou 18 anos, em setembro de 2020, o jogador assinou um novo contrato com o Palmeiras até 2025. Sua cláusula de rescisão foi estipulada em 60 milhões de euros.

