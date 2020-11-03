Gabriel Jesus supera Adriano e Ronaldo no ranking de artilheiros brasileiros na Champions

Crédito: Nick Potts/AFP

A terça-feira de Champions League foi favorável aos brasileiros. Em oito jogos realizados, três jogadores nascidos no Brasil deixaram suas marcas: Rodrygo, autor do gol da vitória do Real Madrid sobre a Inter de Milão, Antony, que abriu o placar no triunfo do Ajax por 2 a 1 contra o Midtjylland, e Gabriel Jesus, que saiu do banco para anotar um dos tentos no 3 a 0 do Manchester City em cima do Olympiacos, da Grécia.

Jesus, que está na Inglaterra desde 2017, alcançou a marca de 15 gols em Liga dos Campeões com apenas 24 partidas disputadas. Na maioria delas, atuando menos de 90 minutos - são 1604 minutos em campo no total.

No ranking de artilheiros brasileiro na Champions, Gabriel agora deixa pra trás nomes como Adriano e Ronaldo, antigos donos da camisa 9 da Seleção Brasileira. Tanto o Imperador quanto o Fenômeno estufaram as redes 14 vezes na competição, mesmo com ambos atuando em mais jogos do que o ex-palmeirense.

BRASILEIROS COM MAIS GOLS N HISTÓRIA DA CHAMPIONS- Fonte: OGol