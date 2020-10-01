Gabigol torce o tornozelo e deixa o jogo irritado com o gramado do Maracanã

O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Independiente Del Valle, no Maracanã, pela Copa Libertadores. O camisa 9 já havia dado uma assistência para Pedro, mas precisou deixar o jogo após torcer o tornozelo direito. Na saída do campo, o jogador - substituído por Bruno Henrique - reclamou da condição do gramado.