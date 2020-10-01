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futebol

Gabigol torce o tornozelo e deixa o jogo irritado com o gramado do Maracanã

Lance isolado aconteceu ainda na primeira etapa da partida contra o Del Valle (EQU)...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 23:05

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 23:05

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Independiente Del Valle, no Maracanã, pela Copa Libertadores. O camisa 9 já havia dado uma assistência para Pedro, mas precisou deixar o jogo após torcer o tornozelo direito. Na saída do campo, o jogador - substituído por Bruno Henrique - reclamou da condição do gramado.
Gabigol foi direto para o vestiário com dificuldades e com o apoio da equipe médica do Flamengo, iniciando o tratamento de forma imediata. O atacante voltou a ser titular diante do Del Valle após desfalcar o Flamengo em duas partidas - Barcelona (EQU) e Palmeiras - por conta de dores na coxa esquerda.

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