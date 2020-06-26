Futebol na França volta no fim de julho e Campeonato Francês começa em agosto

Crédito: GETTY / UEFA / AFP

A Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou nesta sexta-feira a data que marcará a volta do futebol no país. No dia 24 de julho acontecerá a final da Copa da França, entre PSG e Saint-Étienne, no Stade de France. Uma semana depois, no dia 31, no mesmo palco, será realizada a final da Copa da Liga Francesa. O PSG encara o Lyon.

A Liga de Futebol Profissional da França (LFP) também confirmou o início da Ligue 1, a primeira divisão do Campeonato Francês, para o final de semana de 22 e 23 de agosto.

Para as finais de copa, a ideia da federação francesa é que o público possa acompanhar no estádio a partida. Até o momento, as autoridades federais liberaram que somente 5 mil pessoas estejam no local da partida, mas se depender do presidente da FFF, Noël Le Graët, este número será aumentado.

- Neste momento, temos a autorização de cinco mil pessoas nas arquibancadas, mas queremos fazer um requerimento para aumentar este número. É pouco para o Stade de France. Queremos aumentar em 30%, mas só se a crise permitir - disse Le Graët.

Por decisão do governo, o Campeonato Francês foi encerrado de forma precoce durante os piores dias da pandemia de coronavírus no país. O PSG, que era o líder, foi declarado campeão.