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Frio intenso e aplicação tática: zagueiro Paulo Ricardo avalia pré-temporada na Finlândia

Jogador, de 27 anos, foi contratado pelo KuPS em agosto de 2021 e revelou a expectativa para o início da Copa da Liga Finlandesa. Confronto com o VPS está marcado para o dia 29...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 18:13

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 18:13

Assim como acontece no Brasil, a temporada do futebol finlandês segue o calendário anual. Com isso, o mês de janeiro costuma ser marcado pela preparação dos times, que enfrentam as baixas temperaturas registradas nesse período.Quem tem visto isso de perto é o zagueiro Paulo Ricardo. O defensor foi contratado pelo KuPS, em agosto de 2021, e ajudou a equipe a terminar o ano com o vice-campeonato nacional. Agora, vive a sua primeira pré-temporada na Finlândia.
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- Os campos que não são cobertos estão completamente tomados pela neve, e fica impossível de utilizar. Mas isso não nos impede de treinar, pois utilizamos um campo totalmente coberto e com ótimo clima, que facilita muito o trabalho da comissão técnica em meio ao frio - ressaltou o brasileiro.
O KuPS só volta a campo de forma oficial no final de janeiro, com o início da Copa da Liga Finlandesa. A estreia está marcada para o dia 29, contra o VPS. Até lá, a equipe segue em preparação intensa, como destaca Paulo Ricardo.
- Tem sido um período muito bom, de treinos intensos. Toda a parte física é feita junto com a bola, o que é algo positivo. Desde os primeiros dias, é tudo muito voltado para o jogo e seu aspecto tático. As expectativas para a temporada são as melhores possíveis - concluiu o jogador.
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Aos 27 anos, Paulo Ricardo vive a sua segunda experiência no futebol europeu. Revelado no Santos, o defensor atuou pelo FC Sion, da Suíça, entre 2016 e 2018. No Brasil, o zagueiro também vestiu as camisas de Fluminense, Goiás e Figueirense.
Crédito: PauloRicardoestánoelencodo KuPS,quesepreparaparaaestreiana CopadaLigaFinlandesa (Divulgação

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