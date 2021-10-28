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Fred dá apoio a Maurício Souza, demitido do Minas após postagens homofóbicas: 'Que loucura'

Atacante estava fora da partida do Fluminense diante do Santos e comentou na publicação do jogador de vôlei...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 21:33

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 21:33
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Após ser demitido do Minas Tênis Clube por postagens homofóbicas em suas redes sociais, Maurício Souza recebeu apoio de atletas de outros esportes, incluindo o atacante Fred, do Fluminense. O camisa 9, que se recupera de lesão no pé, estava fora da partida do clube, que perdeu para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro nesta quarta-feira.
Veja a tabela do Brasileirão Em uma publicação de Maurício, Fred comentou: "Que loucura! Deus te abençoe!". Na postagem, o central comunicou que não atuava mais pelo Minas, fez agradecimentos e afirmou que segue o caminho "plantando o que acredito, meu legado continua! O que deixarei para meus filhos e netos é o que conta no final".
Poucas horas depois, no início da noite de terça-feira, o clube mineiro anunciou que Maurício Souza seria afastado por tempo indeterminado, multado e que teria sido orientado a postar uma retratação. O jogador de desculpou em sua conta no Twitter. Nesta quarta, Maurício Souza publicou um vídeo no Instagram pedindo novamente desculpas por dizer o que acredita.

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