Fred dá apoio a Maurício Souza, demitido do Minas após postagens homofóbicas: 'Que loucura'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Após ser demitido do Minas Tênis Clube por postagens homofóbicas em suas redes sociais, Maurício Souza recebeu apoio de atletas de outros esportes, incluindo o atacante Fred, do Fluminense. O camisa 9, que se recupera de lesão no pé, estava fora da partida do clube, que perdeu para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro nesta quarta-feira.

Veja a tabela do Brasileirão Em uma publicação de Maurício, Fred comentou: "Que loucura! Deus te abençoe!". Na postagem, o central comunicou que não atuava mais pelo Minas, fez agradecimentos e afirmou que segue o caminho "plantando o que acredito, meu legado continua! O que deixarei para meus filhos e netos é o que conta no final".