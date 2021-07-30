Fluminense x Criciúma: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Depois de um resultado surpreendente na partida de ida, Fluminense e Criciúma se enfrentam neste sábado, às 16h30, no Maracanã, para definir quem ficará com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Os cariocas perderam por 2 a 1 em Santa Catarina e precisam vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso seja um gol, o confronto vai aos pênaltis.

+ Flu chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembreA semana foi agitada para o Flu, que está pressionado e teve torcedores no CT cobrando melhores resultados. Caio Paulista segue fora após lesão no músculo adutor da coxa direita. Nino está com a Seleção Brasileira e Cazares já jogou pelo Corinthians no torneio. Vivendo semana decisiva, Roger Machado irá a campo com o que tem de melhor.

Já o Criciúma aproveitou a ida ao Rio de Janeiro para entrar com uma representação na CBF depois do pênalti polêmico dado a favor do Fluminense na partida de ida (assista o lance aqui). Em campo, o técnico Paulo Baier tem quase todo o elenco à disposição. Apenas Silvinho e Luiz Paulo, que já atuaram no torneio em outros times, e Alemão, Arilson e Vinícius Tsumisa, lesionados, ficam fora.

Veja os confrontos da Copa do Brasil

​FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X CRICIÚMA

Data/Hora: 31/07/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Fred e Gabriel Teixeira.

Desfalques: Caio Paulista (lesão no músculo adutor da coxa direita), Hudson (lesão ligamentar), Nino (Seleção olímpica), Cazares (já atuou na competição)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém

CRICIÚMA (Técnico: Paulo Baier)Gustavo; Alemão Teixeira, Rodrigo, Marcel Scalese e Hélder; Dudu Vieira, Eduardo e Dudu Figueiredo; Fellipe Mateus, Hygor e Marcão.

Desfalques: Silvinho e Luiz Paulo (já atuaram na competição), Alemão, Arilson e Vinícius Tsumisa (lesionados)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém