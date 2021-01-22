Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense terá quase um time de jogadores pendurados no clássico e dois suspensos; veja
Fluminense terá quase um time de jogadores pendurados no clássico e dois suspensos; veja

Tricolor chegará para jogo contra o Botafogo com 10 atletas somando dois cartões amarelos e Fred e Caio Paulista fora...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 15:05

LanceNet

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense já tem dois desfalques confirmados para o clássico com o Botafogo, neste domingo, às 20h30, em São Januário. Os atacantes Fred e Caio Paulista estão suspensos na partida pois cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo e pela expulsão, respectivamente. Entretanto, o Tricolor também carrega uma extensa lista de atletas pendurados e pode ter problemas na 33ª rodada, quando encara o Goiás, em casa, dia 31.
Os atletas que tem dois cartões amarelos neste momento são os volantes Martinelli, Yago Felipe e André, os laterais Calegari, Danilo Barcelos e Igor Julião, o atacante Fernando Pacheco, o zagueiro Matheus Ferraz e os meias Michel Araújo e Nenê.
Vale lembrar que Pacheco e André ficaram fora da última lista de relacionados do técnico Marcão no empate por 3 a 3 com o Coritiba. Ambos foram por opção técnica. Os outros desfalques foram Marcos Paulo e Muriel, que devem retornar para o clássico.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados