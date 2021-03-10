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Fluminense tem pior início de Carioca em 20 anos e tenta melhorar marca no Fla-Flu

Tricolor nunca havia perdido as duas primeiras partidas da competição, mas pode superar início de 2018 em pontuação caso vença no próximo domingo...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 06:00
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Com duas derrotas em dois jogos, o Fluminense já faz um dos piores inícios de Campeonato Carioca de sua história. Em levantamento feito desde 2001, o Tricolor nunca havia começado tão mal a caminhada no torneio. Dominado por jovens de diferentes categorias, a equipe foi comandada por Ailton Ferraz e perdeu para o Resende, de virada, por 2 a 1, e para a Portuguesa, por 3 a 0, ambas no Maracanã. Neste domingo, já com mais atletas do grupo profissional, o Flu tentará dar a volta por cima no primeiro clássico da temporada, contra o Flamengo, às 18h.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
Caso empate o Fla-Flu, o Fluminense igualará em número de pontos a campanha de 2018, quando teve duas derrotas e um empate nas três rodadas iniciais. Se vencer, já supera esses números. Caso tenha mais uma vitória e um empate até a quarta rodada, o Tricolor repetirá 2005, 2007 e 2009. Em nenhuma dessas situações, porém, a equipe das Laranjeiras havia sido derrotada nas duas primeiras partidas. Veja abaixo todos os dados.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
Pensando em melhorar esses números, o Fluminense terá o reforço de nove jogadores do time profissional no clássico. São eles Fernando Pacheco, Caio Paulista, Marcos Felipe, Igor Julião, Matheus Ferraz, Yuri, Danilo Barcelos e Michel Araújo. Exceto pelo goleiro, todos terminaram a temporada como reservas e buscam mais espaço com Roger Machado. O treinador, inclusive, fará a estreia no comando do Tricolor.Com o novo formato de disputa do Carioca, os pontos desperdiçados podem fazer a diferença no final. Agora, a competição é realizada em turno único, onde os 12 times participantes vão se enfrentar entre si, em 11 rodadas, em pontos corridos. O primeiro colocado fica com o título da Taça Guanabara e disputa, junto aos outros três melhor posicionados, semifinais e finais, em jogos de ida e volta, para definir o campeão do Estadual. No caso da Taça Rio, esta disputa não interfere no título do Carioca. Os clubes que ficarem entre quinto e oitavo na primeira fase se enfrentam para ver quem ficará com esse troféu.
- Sem dúvida que vai fazer falta. São jogos que o Fluminense tem a obrigação de ganhar. Fizemos dois jogos, um diferente do outro. Contra o Resende, o time jogou muito, tanto é que, mesmo com a derrota, saímos satisfeitos. E o jogo de hoje, iniciamos mal, sofremos o gol, depois organizamos a equipe, mas perdemos muitas chances no primeiro tempo. O segundo tempo foi muito ruim. Cedemos um contra-ataque, tomamos um gol de cabeça...enfim, acho que o segundo tempo nosso é apagar da história. Espero que a gente não repita - analisou o técnico Ailton Ferraz.VEJA OS INÍCIOS DAS CAMPANHAS:
2020 - O Fluminense teve uma sequência de quatro vitórias consecutivas.
2019 - Apesar do empate na primeira rodada, o Tricolor venceu as três partidas seguintes.
2018 - O Fluminense foi derrotado pelo Boavista na estreia e empatou os dois jogos seguintes até vencer o Madureira na quarta rodada.
2017 - O Tricolor teve uma ótima sequência de oito partidas sem perder no começo da competição, sendo apenas dois empates no caminho.
2016 - O Fluminense perdeu para o Volta Redonda na estreia, mas depois teve uma vitória e um empate.
2015 - A equipe das Laranjeiras somou quatro vitórias seguidas no início do Estadual.
2014 - O Flu perdeu a primeira partida para o Madureira, empatou a seguinte, mas depois engatou na sequência de sete vitórias seguidas.
2013 - O Fluminense venceu as duas primeiras partidas e depois teve dois empates, mas seguiu ser perder por oito jogos.
2012 - No último ano que foi campeão, o Fluminense venceu os dois primeiros jogos e perdeu o terceiro.
2011 - Foram cinco vitórias seguidas no começo do Campeonato Carioca.
2010 - Quatro vitórias consecutivas para abrir o Campeonato Carioca.
2009 - O início foi com uma derrota, um empate e uma vitória, seguida por mais um jogo perdendo.
2008 - Duas vitórias e um empate nas três primeiras rodadas do Carioca.
2007 - Campanha similar a 2009, com uma vitória na estreia, derrota em seguida, um empate e nova derrota.
2006 - Quatro partidas sem perder, sendo duas vitórias e dois empates.
2005 - O início foi com uma vitória, seguida por uma derrota, um empate e uma nova derrota.
2004 - Apenas uma derrota na terceira partida após duas vitórias.
2003 - O Flu empatou no primeiro jogo, perdeu o segundo, venceu o terceiro e voltou a empatar no quarto.
2002 - O Fluminense teve um empate, uma vitória e duas derrotas nas quatro primeiras rodadas.
2001 - Três vitórias nas três primeiras rodadas, com o time só perdendo na quarta partida.

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