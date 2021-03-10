Fluminense tem pior início de Carioca em 20 anos e tenta melhorar marca no Fla-Flu

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Com duas derrotas em dois jogos, o Fluminense já faz um dos piores inícios de Campeonato Carioca de sua história. Em levantamento feito desde 2001, o Tricolor nunca havia começado tão mal a caminhada no torneio. Dominado por jovens de diferentes categorias, a equipe foi comandada por Ailton Ferraz e perdeu para o Resende, de virada, por 2 a 1, e para a Portuguesa, por 3 a 0, ambas no Maracanã. Neste domingo, já com mais atletas do grupo profissional, o Flu tentará dar a volta por cima no primeiro clássico da temporada, contra o Flamengo, às 18h.

> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos

Caso empate o Fla-Flu, o Fluminense igualará em número de pontos a campanha de 2018, quando teve duas derrotas e um empate nas três rodadas iniciais. Se vencer, já supera esses números. Caso tenha mais uma vitória e um empate até a quarta rodada, o Tricolor repetirá 2005, 2007 e 2009. Em nenhuma dessas situações, porém, a equipe das Laranjeiras havia sido derrotada nas duas primeiras partidas. Veja abaixo todos os dados.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA

Pensando em melhorar esses números, o Fluminense terá o reforço de nove jogadores do time profissional no clássico. São eles Fernando Pacheco, Caio Paulista, Marcos Felipe, Igor Julião, Matheus Ferraz, Yuri, Danilo Barcelos e Michel Araújo. Exceto pelo goleiro, todos terminaram a temporada como reservas e buscam mais espaço com Roger Machado. O treinador, inclusive, fará a estreia no comando do Tricolor.Com o novo formato de disputa do Carioca, os pontos desperdiçados podem fazer a diferença no final. Agora, a competição é realizada em turno único, onde os 12 times participantes vão se enfrentar entre si, em 11 rodadas, em pontos corridos. O primeiro colocado fica com o título da Taça Guanabara e disputa, junto aos outros três melhor posicionados, semifinais e finais, em jogos de ida e volta, para definir o campeão do Estadual. No caso da Taça Rio, esta disputa não interfere no título do Carioca. Os clubes que ficarem entre quinto e oitavo na primeira fase se enfrentam para ver quem ficará com esse troféu.

- Sem dúvida que vai fazer falta. São jogos que o Fluminense tem a obrigação de ganhar. Fizemos dois jogos, um diferente do outro. Contra o Resende, o time jogou muito, tanto é que, mesmo com a derrota, saímos satisfeitos. E o jogo de hoje, iniciamos mal, sofremos o gol, depois organizamos a equipe, mas perdemos muitas chances no primeiro tempo. O segundo tempo foi muito ruim. Cedemos um contra-ataque, tomamos um gol de cabeça...enfim, acho que o segundo tempo nosso é apagar da história. Espero que a gente não repita - analisou o técnico Ailton Ferraz.VEJA OS INÍCIOS DAS CAMPANHAS:

2020 - O Fluminense teve uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

2019 - Apesar do empate na primeira rodada, o Tricolor venceu as três partidas seguintes.

2018 - O Fluminense foi derrotado pelo Boavista na estreia e empatou os dois jogos seguintes até vencer o Madureira na quarta rodada.

2017 - O Tricolor teve uma ótima sequência de oito partidas sem perder no começo da competição, sendo apenas dois empates no caminho.

2016 - O Fluminense perdeu para o Volta Redonda na estreia, mas depois teve uma vitória e um empate.

2015 - A equipe das Laranjeiras somou quatro vitórias seguidas no início do Estadual.

2014 - O Flu perdeu a primeira partida para o Madureira, empatou a seguinte, mas depois engatou na sequência de sete vitórias seguidas.

2013 - O Fluminense venceu as duas primeiras partidas e depois teve dois empates, mas seguiu ser perder por oito jogos.

2012 - No último ano que foi campeão, o Fluminense venceu os dois primeiros jogos e perdeu o terceiro.

2011 - Foram cinco vitórias seguidas no começo do Campeonato Carioca.

2010 - Quatro vitórias consecutivas para abrir o Campeonato Carioca.

2009 - O início foi com uma derrota, um empate e uma vitória, seguida por mais um jogo perdendo.

2008 - Duas vitórias e um empate nas três primeiras rodadas do Carioca.

2007 - Campanha similar a 2009, com uma vitória na estreia, derrota em seguida, um empate e nova derrota.

2006 - Quatro partidas sem perder, sendo duas vitórias e dois empates.

2005 - O início foi com uma vitória, seguida por uma derrota, um empate e uma nova derrota.

2004 - Apenas uma derrota na terceira partida após duas vitórias.

2003 - O Flu empatou no primeiro jogo, perdeu o segundo, venceu o terceiro e voltou a empatar no quarto.

2002 - O Fluminense teve um empate, uma vitória e duas derrotas nas quatro primeiras rodadas.