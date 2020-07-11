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futebol

Fluminense já passa de R$ 2 milhões em prejuízo com jogos em 2020

Só após o retorno do Carioca sem público, o Tricolor já arcou com quase R$ 400 mil nas quatro partidas que fez pela competição
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LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 10:30

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 10:30

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
A pandemia do novo coronavírus imprimiu uma série de desafios aos clubes, especialmente aos do Rio de Janeiro, primeiros a retornarem aos jogos. Um deles é no campo financeiro. O Fluminense, firme na corrente contra a retomada, já acumula quase R$ 382 mil em prejuízos nos quatro jogos sem público realizados até o momento. No total, o clube já ultrapassa dos R$ 2 milhões em gastos com as partidas em 2020.
Vale lembrar que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) cobrou a mais do Fluminense em duas oportunidades neste retorno do Carioca. Enquanto Botafogo e Flu precisaram pagar R$ 25 mil na 4ª rodada e R$ 12 mil e 13 mil, respectivamente, na 5ª rodada à federação, o Flamengo e Vasco foram cobrados 10 vezes menos esse valor. Na final, foi mantida a quantia que o Tricolor pagou anteriormente. Portanto, mais gastos.
Soma-se a isso as partidas sem público, que naturalmente geram apenas despesas. Contra o Vasco, na última partida antes da suspensão das atividades, o jogo de portões fechados representou um prejuízo de R$ 235.589,42. O Flu, por ter preferido manter o jogo no Maracanã, apesar do mando do rival, arcou com R$ 207.966,28. Depois da volta, foram R$ 129.816,58 contra o Volta Redonda, e os valores divididos com Macaé (R$ 35.028,29), Botafogo (R$ 82.738,29) e Flamengo (134.154,18).

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