Fluminense já passa de R$ 2 milhões em prejuízo com jogos em 2020

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

A pandemia do novo coronavírus imprimiu uma série de desafios aos clubes, especialmente aos do Rio de Janeiro, primeiros a retornarem aos jogos. Um deles é no campo financeiro. O Fluminense, firme na corrente contra a retomada, já acumula quase R$ 382 mil em prejuízos nos quatro jogos sem público realizados até o momento. No total, o clube já ultrapassa dos R$ 2 milhões em gastos com as partidas em 2020.

Vale lembrar que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) cobrou a mais do Fluminense em duas oportunidades neste retorno do Carioca. Enquanto Botafogo e Flu precisaram pagar R$ 25 mil na 4ª rodada e R$ 12 mil e 13 mil, respectivamente, na 5ª rodada à federação, o Flamengo e Vasco foram cobrados 10 vezes menos esse valor. Na final, foi mantida a quantia que o Tricolor pagou anteriormente. Portanto, mais gastos.