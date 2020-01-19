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Reforço

Fluminense anuncia a contratação do meia-atacante uruguaio Michel Araújo

Para ter o jogador, o clube venceu a concorrência de Peñarol e Nacional, os dois principais times do Uruguai

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 13:15
O Fluminense anunciou oficialmente, neste sábado (18), a contratação do uruguaio Michel Araújo, que estava no Racing-URU. O atacante, de 23 anos, assinou contrato até o fim de 2023.
Michel Araújo é o novo reforço do Fluminense Crédito: Twitter do Fluminense
"Estou muito contente de estar aqui no Fluminense e muito emocionado em chegar em um clube tão grande, que tem jogadores de muita qualidade como Ganso e Nenê. Espero poder entrar na equipe o quanto antes. Eu gosto de conduzir a bola e ir pro mano a mano, um contra um", disse o atleta. "Podem contar com minha garra, vou jogar pela equipe."
Para ter Michel Araújo, o Fluminense venceu a concorrência de Peñarol e Nacional, os dois principais times do Uruguai. O clube vai ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador, ao pagar US$ 800 mil dólares (cerca de R$ 3,3 milhões). O valor será parcelado em um ano.

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Michel Araújo é a sétima contratação do Fluminense. Caio Paulista, Egídio, Felippe Cardoso, Fernando Pacheco, Hudson e Yago Felipe já foram anunciados. Resta o volante Henrique, ex-Cruzeiro, ser oficializado.
Canhoto, com 1,78 metro de altura, o meia-atacante pode jogar por qualquer setor do ataque. Ele fez seis gols e deu quatro assistências em 32 partidas na última liga uruguaia. Revelado pelo Racing. Michel Araújo foi um dos poucos destaques da equipe uruguaia em 2019, que foi rebaixada para a segunda divisão.

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