Fluminense anuncia a contratação do meia-atacante uruguaio Michel Araújo

O Fluminense anunciou oficialmente, neste sábado (18), a contratação do uruguaio Michel Araújo, que estava no Racing-URU. O atacante, de 23 anos, assinou contrato até o fim de 2023.

Michel Araújo é o novo reforço do Fluminense Crédito: Twitter do Fluminense

"Estou muito contente de estar aqui no Fluminense e muito emocionado em chegar em um clube tão grande, que tem jogadores de muita qualidade como Ganso e Nenê. Espero poder entrar na equipe o quanto antes. Eu gosto de conduzir a bola e ir pro mano a mano, um contra um", disse o atleta. "Podem contar com minha garra, vou jogar pela equipe."

Para ter Michel Araújo, o Fluminense venceu a concorrência de Peñarol e Nacional, os dois principais times do Uruguai. O clube vai ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador, ao pagar US$ 800 mil dólares (cerca de R$ 3,3 milhões). O valor será parcelado em um ano.

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Michel Araújo é a sétima contratação do Fluminense. Caio Paulista, Egídio, Felippe Cardoso, Fernando Pacheco, Hudson e Yago Felipe já foram anunciados. Resta o volante Henrique, ex-Cruzeiro, ser oficializado.