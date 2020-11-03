Flamengo x Athletico-PR: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Um dos oito clubes credenciados às quartas de final da Copa do Brasil saíra do confronto entre Flamengo e Athletico-PR, nesta quarta-feira, no Maracanã. O duelo será válido pela volta das oitavas, com a bola a rolar a partir das 21h30. Na ida, cabe lembrar, houve vitória do Rubro-Negro Carioca por 1 a 0.

Logo, o Flamengo, que vem de uma dura derrota para o São Paulo, pelo Brasileiro, entrará em campo com a vantagem de empatar para avançar à próxima fase do torneio mata-mata. Pedro Rocha deve voltar à relação de Domènec Torrent, enquanto Gabigol vive ligeira expectativa de retonar. Diego, Arrascaeta e Rodrigo Caio seguem fora.

Já o Athletico vive uma fase assombrosa. São dez partidas consecutivas sem saber o que vencer, o que resulta na zona da degola quanto ao Brasileirão. Por uma resposta na Copa do Brasil, Paulo Autori terá a zaga titular - Thiago Heleno e Pedro Henrique - à disposição novamente, podendo a escalar desde o início. Por outro lado, o treinador poupará Nikão, Léo Cittadini e Márcio Azevedo.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Athletico-PR:

COPA DO BRASIL - OITAVAS DE FINALEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 4 de novembro de 2020, às 21h30Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde ver: Globo, Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro.

Pendurados: - Suspensos: -Desfalques: Rodrigo Caio, Arrascaeta, Diego e Gabriel Barbosa (dúvida)

ATHLETICO-PR (Técnico: Paulo Autuori)Santos; Khellven, Zé Ivaldo (Pedro Henrique), Felipe Aguilar (Thiago Heleno) e Abner; Richard, Christian e Lucho; Carlos Eduardo, Reinaldo e Walter.

Pendurados: -Suspensos: -Desfalques: Nikão, Léo Cittadini, Márcio Azevedo (poupados), Jorginho, Renato Kayzer (já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes) e Jonathan (lesionado).