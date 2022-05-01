Flamengo vai mal em estreia da Copa do Brasil, mas vira e vence o Altos-PI

A atuação do time misto do Flamengo passou longe de estar à altura da festa da Nação no Albertão. Ainda assim, com gols de Pedro e João Gomes, o Rubro-Negro venceu o Altos-PI, de virada, neste domingo: 2 a 1. A partida foi a de estreia da equipe de Paulo Sousa na Copa do Brasil, em jogo válido pela terceira fase. O Jacaré, que impôs dificuldades aos cariocas, abriu o placar com um golaço de Manoel.Com a vantagem no confronto, o Flamengo volta a enfrentar o Altos no dia 11 de maio. Com o Maracanã fechado, a partida tem local e horário indefinido. O Rubro-Negro jogará por um empate para avançar às oitavas de final da Copa.Agora, o Flamengo volta suas atenções para a Libertadores. Na quarta, visita o Talleres, em Córdoba, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores. No mesmo dia, o Altos enfrenta o ABC pela quinta rodada da Série C do Brasileirão.TABELA: Confira os confrontos e as datas da terceira fase da Copa do Brasil!PRIMEIRO TEMPO DE DIFICULDADES

O primeiro tempo teve o cenário esperado: o Altos defendendo em bloco baixo, aguardando a chance de contra-atacar, e o Flamengo com a posse de bola, precisando construir o jogo diante de um rival fechado. O que surpreendeu foi a escalação de Francisco Diá, que havia dito que mandaria a campo um time misto, priorizando a Série C do Brasileirão, mas escalou os principais atletas.

E foi o Altos que criou a melhor chance antes do intervalo. Aproveitando os espaços do lado esquerdo da defesa do Flamengo, com Léo Pereira e o estreante Ayrton Lucas, Manoel tabelou com Marconi e, de dentro da área, acertou o travessão de Santos. Três minutos depois, aos 31, o Jacaré voltou a ameaçar a meta rubro-negra, com Lucas Souza cabeceando por cima do gol.

Pelo Rubro-Negro, foi Bruno Henrique quem esteve mais perto de marcar, ao receber lançamento de Diego e invadir a área. A finalização, contudo, foi travada pelo zagueiro adversário. Pedro também brigou, mas não teve chance clara para abrir o placar. Por mais que pese o gramado ruim, o rival retraído e a falta de entrosamento, o desempenho da equipe mista do Fla foi bem abaixo do nível esperado, o que motivou as vaias da torcida ainda antes do intervalo.PEDALA: ALTOS ABRE O PLACAR COM GOLAÇO!

Diante da atuação ruim no primeiro tempo, Paulo Sousa acionou João Gomes e Lázaro na volta do intervalo, dois dos melhores jogadores do Flamengo no ano. A entrada da dupla, que substituiu Igor Jesus e Daniel Cabral, elevou de cara a intensidade do time, que antes dos cinco minutos quase fez com Pedro e BH.

Quem abriu o placar, contudo, foi o Altos. E com um golaço. Em bola alçada, Bruno Henrique antecipou Santos e cabeceou, mas sem afastar a bola da área. Manoel pedalou e, de bicicleta, balançou a rede no Albertão aos 17 minutos.RESPOSTA IMEDIATA COM PEDRO!

No lance seguinte ao gol sofrido - que rendeu aplausos da torcida rubro-negra ao jogador rival -, Bruno Henrique compensou o erro. O camisa 27 desarmou Tibiri, invadiu a área e tocou na medida para Pedro, que empatou aos 19: 1 a 1.VIRADA COM JOÃO GOMES: FESTA DA NAÇÃO!

O gol e as mudanças melhoraram o Flamengo, que, na bola parada, conseguiu a virada. David Luiz cobrou falta na trave, Victor Hugo acreditou no rebote e, de letra, deixou João Gomes livre para fazer o segundo gol do Flamengo: 2 a 1 e muita comemoração do camisa 35, que marcou pela primeira vez em 2022.

Mesmo com a atuação ruim, o Flamengo poderia ter voltado de Teresina com uma vantagem maior, mas o goleiro Marcelo fez boas defesas na etapa final.FICHA TÉCNICAALTOS-PI 1X2 FLAMENGO

Estádio: Albertão, em Teresina (PI)Data e hora: 1º de maio de 2022, às 18hÁrbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)Renda/Público: N/D.

Gols: Manoel (1-0, 17'/2ºT), Pedro (1-1, 19'/2ºT) e João Gomes (1-2, 32'/2ºT)

Cartão amarelo: Fabio Aguiar e Lídio (ALT)Cartão vermelho: Não houve.ALTOS (Técnico: Francisco Diá)

Marcelo; Júlio Ferrari (Danilo, 36'/2ºT), Fábio Aguiar, Lucas Sousa e Dieyson; Sousa Tibiri (Bruno Leite, 26'/2ºT), Marconi (Lídio, 39'/2ºT) e Diego Viana; Elielton (Danillo Bala, Intervalo), Betinho e Manoel (Dieguinho, 36'/2ºT).FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)