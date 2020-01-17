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R$ 90 milhões

Flamengo se acerta com Gabigol e encaminha compra do atacante junto à Inter

Negócio está perto de ser sacramentado e o Fla fará oferta por 80% dos direitos federativos do jogador de 23 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 21:23

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 21:23

Gabigol deu sinais de que aceita baixar a pedida salarial para acertar com o Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A diretoria do Flamengo e representantes do atacante Gabigol conseguiram chegar a um acordo sobre os salários do atleta na proposta de contrato até o fim de 2024. A informação é do portal O Globo.
Agora, o clube negocia com a Inter de Milão para concretizar a compra. A pedida dos italianos deve aumentar de 16 para 20 milhões de euros, e o Flamengo parcelará o valor.
O total chegaria a mais de R$ 90 milhões por 80% dos direitos econômicos.
O Flamengo também caminha para sacramentar a renovação de Bruno Henrique até 2023, com salário em outro patamar.

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