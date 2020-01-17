Flamengo se acerta com Gabigol e encaminha compra do atacante junto à Inter

Gabigol deu sinais de que aceita baixar a pedida salarial para acertar com o Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A diretoria do Flamengo e representantes do atacante Gabigol conseguiram chegar a um acordo sobre os salários do atleta na proposta de contrato até o fim de 2024. A informação é do portal O Globo.

Agora, o clube negocia com a Inter de Milão para concretizar a compra. A pedida dos italianos deve aumentar de 16 para 20 milhões de euros, e o Flamengo parcelará o valor.

O total chegaria a mais de R$ 90 milhões por 80% dos direitos econômicos.