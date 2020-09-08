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futebol

Flamengo recusa oferta do Benfica por Bruno Henrique e Gerson

Jornal "A Bola" ainda publica que o clube português fará nova investida pelos atletas...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 15:45
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Como a direção já havia afirmado, não será simples tirar qualquer jogador de destaque do Flamengo. Segundo o jornal "A Bola", de Portugal, o Benfica fez uma oferta de 30 milhões de euros por Gerson e Bruno Henrique, mas o clube da Gávea recusou vender os jogador por este valor - cerca de R$ 189,8 milhões na cotação atual. O diário, contudo, publica que o clube poderá fazer nova investida pelo meia e pelo atacante, nomes importantes no elenco rubro-negro.Segundo "A Bola", a recusa inicial da diretoria do Flamengo não fez o Benfica desistir das contratações. Como trunfo, o clube vê a possível classificação para a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões que, se concretizada, renderá um valor mínimo de 40 milhões de euros. Procurada pela reportagem do L!, o departamento de futebol rubro-negro não se manifestou sobre esta situação.
Na última semana, o Flamengo recusou ofertas pelo meia Everton Ribeiro - capitão e outro jogador que lidera o time tecnicamente - de clubes dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. O camisa 7 seguirá no Ninho.

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