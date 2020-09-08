Flamengo recusa oferta do Benfica por Bruno Henrique e Gerson

Como a direção já havia afirmado, não será simples tirar qualquer jogador de destaque do Flamengo. Segundo o jornal "A Bola", de Portugal, o Benfica fez uma oferta de 30 milhões de euros por Gerson e Bruno Henrique, mas o clube da Gávea recusou vender os jogador por este valor - cerca de R$ 189,8 milhões na cotação atual. O diário, contudo, publica que o clube poderá fazer nova investida pelo meia e pelo atacante, nomes importantes no elenco rubro-negro.Segundo "A Bola", a recusa inicial da diretoria do Flamengo não fez o Benfica desistir das contratações. Como trunfo, o clube vê a possível classificação para a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões que, se concretizada, renderá um valor mínimo de 40 milhões de euros. Procurada pela reportagem do L!, o departamento de futebol rubro-negro não se manifestou sobre esta situação.