Flamengo quer Pedro em campo em jogos-chave até definir futuro

O fim de jejum de gols de Pedro o motivou a falar sobre o seu futuro com a camisa do Flamengo, deixando em aberto a possibilidade de ouvir propostas e ser negociado no meio deste ano. O clube não almeja oferecê-lo ao mercado, porém está ciente do interesse do atacante em ter mais minutos em campo. E ele tende a ter boas chances em jogos-chaves de mata-mata, por exemplo, para voltar a ser protagonista.Logo após marcar um gol contra o Altos-PI, domingo passado, Pedro salientou que "no meio do ano a gente conversa, ver o que é melhor para nós todos". Caso ele e o Fla optem por uma negociação até lá, o centroavante ainda teria oportunidades de brilhar nas oitavas e quartas da Copa do Brasil e nas oitavas e quartas da Libertadores, levando em conta o calendário previsto das competições e o prazo da janela de transferências.

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A próxima janela de transferências do futebol brasileiro vai de 18 de julho a 15 de agosto. Já o calendário dos torneios citados de mata-mata tem as seguintes previsões:

COPA DO BRASIL

Oitavas de final - 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07Quartas de final - 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

LIBERTADORES

Oitavas de final - Jogos de ida: semana de 29/6 / Jogos de volta: semana de 6 de julho

Quartas de final - Jogos de ida: semana de 3/8 / Jogos de volta: semana de 10/8

Por enquanto, vive o seu ano menos efetivo em relação à participação de gols: faz um gol ou dá alguma assistência a cada 185 minutos. Ao todo, são quatro gols e um passe para bola na rede, em 19 jogos (ou 822 minutos), sendo oito iniciando como titular.

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Pedro ficou em campo 45 minutos ou mais em campo apenas nove vezes: contra Altos-PI, Athletico, Vasco, Bangu, Resende, Botafogo, Madureira, Audax e Boavista.

A tabela detalhada da 11ª rodada em diante do Brasileirão ainda não foi divulgada pela CBF, mas o Flamengo deve ter cerca de mais dez jogos até meados de julho. E Pedro já mostrou capacidade o suficiente para brilhar e ser decisivo, como foi na edição de 2020, por exemplo. A ver se novas oportunidades serão dadas e, caso sim, aproveitadas pelo talentoso centroavante, que hoje convive com uma incerteza quanto ao seu futuro no Ninho do Urubu.

O camisa 21 já foi lembrado por Tite durante este período pré-Copa do Mundo do Qatar e elogiado, em algumas ocasiões, pelo técnico da Seleção, que o indicou para ser convocado para as Olímpiadas de Tóquio, algo que o Fla vetou e gerou divergências internas.

PARA ENGRENAR PÓS-JEJUM

Por falar em negativa do Flamengo, as recusas às ofertas do Palmeiras por Pedro, em fevereiro, foram um outro capítulo de extracampo envolvendo o jogador, cujo contrato com o clube carioca expira em dezembro de 2025.

Com o fim de jejum de Pedro (13 jogos sem ir às redes), o Flamengo espera ver capítulos de brilho em campo e que o seu goleador engrene com Paulo Sousa, enquanto não ocorrem novas conversas pela definição do futuro.