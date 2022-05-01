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Flamengo está escalado para o jogo contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil; veja o time e saiba onde assistir

Neste domingo, às 18h, Rubro-Negro estreia no mata-mata com uma equipe alternativa...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 17:11
Com uma série de titulares preservados da viagem para Teresina, o Flamengo está escalado para enfrentar o Altos-PI, às 18h deste domingo. A novidade fica por conta de Ayrton Lucas, estreante da noite, além da presença de jovens da base como os volantes Daniel Cabral e Igor Jesus, titulares ao lado de Diego. O Flamengo está escalado com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Daniel Cabral, Igor Jesus e Diego; Marinho, Bruno Henrique e Pedro.Rodrigo Caio foi relacionado pela primeira vez no ano, mas, ainda em recuperação da cirurgia no joelho direito, ainda não tem condições de enfrentar o Altos neste domingo. O zagueiro iniciou o processo de reintegração.O confronto, que marcará a estreia do time de Paulo Sousa na atual edição do torneio, terá transmissão com imagens exclusiva da Amazon Prime, serviço de streaming por assinatura. O LANCE! faz a cobertura do jogo em tempo real.
Willian Arão, Thiago Maia, Filipe Luís, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Isla e Gabigol sequer foram relacionados para a viagem. Na quarta-feira, o Flamengo visita o Talleres, em Córdoba, pela quarta rodada do Grupo H da Copa Libertadores.
Crédito: AyrtonLucasestreianestedomingopeloFlamengo,contraoAltos-PI(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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