Flamengo está escalado para o jogo contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil; veja o time e saiba onde assistir

Com uma série de titulares preservados da viagem para Teresina, o Flamengo está escalado para enfrentar o Altos-PI, às 18h deste domingo. A novidade fica por conta de Ayrton Lucas, estreante da noite, além da presença de jovens da base como os volantes Daniel Cabral e Igor Jesus, titulares ao lado de Diego. O Flamengo está escalado com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Daniel Cabral, Igor Jesus e Diego; Marinho, Bruno Henrique e Pedro.Rodrigo Caio foi relacionado pela primeira vez no ano, mas, ainda em recuperação da cirurgia no joelho direito, ainda não tem condições de enfrentar o Altos neste domingo. O zagueiro iniciou o processo de reintegração.O confronto, que marcará a estreia do time de Paulo Sousa na atual edição do torneio, terá transmissão com imagens exclusiva da Amazon Prime, serviço de streaming por assinatura. O LANCE! faz a cobertura do jogo em tempo real.