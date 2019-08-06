Home
Flamengo e Corinthians fazem final do Brasileiro Sub-17 no Kleber Andrade

Flamengo e Corinthians fazem final do Brasileiro Sub-17 no Kleber Andrade

Partida servirá como evento-teste para a Copa do Mundo da categoria

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 18:01

No sábado (17), o estádio Kleber Andrade receberá a final do Campeonato Brasileiro Sub-17, que será disputada entre Flamengo e Corinthians. A partida será um evento-teste para a Copa do Mundo Sub-17, já que o Klebão receberá pelo menos 16 partidas entre 26 de outubro e 17 de novembro. 

O gramado do Kleber Andrade é o melhor nesta edição do Campeonato Capixaba. Qualidade, porém, não é a mesma da época que recebeu a seleção de Camarões na Copa Crédito: Bernardo Coutinho

A partida terá toda a estrutura necessária para um evento de grande porte, como estrutura de premiação e transmissão ao vivo. A informação foi confirmada pelo Presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira. 

