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futebol

Flamengo aguarda confirmação da saída de Jesus, fechado com o Benfica

Treinador português comunicará sua decisão à direção da Gávea nesta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 17:18

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 17:18

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
A passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo chegará ao fim nesta sexta-feira. A direção da Gávea já aguarda ser comunicada pelo técnico de sua decisão de acertar com o Benfica e retornar a Portugal. O Mister deixa o comando do Rubro-Negro após pouco mais de um ano, período suficiente para entrar na história do clube como um dos treinadores vitoriosos. Foram cinco títulos.
Nos últimos dias, a imprensa portuguesa já noticiava que Benfica e Jorge Jesus estavam próximos de um acordo, enquanto o Flamengo dizia não ter recebido qualquer contato - tanto do clube quanto do técnico. Nesta sexta, o jornal "Record" confirmou o acerto, e Mister assina por três anos com os Encarnados.
Contratado em junho de 2019 pelo Flamengo, Jorge Jesus deixa o time após 57 partidas. Com 43 vitórias, nove empates e quatro derrotas, o aproveitamento do português foi de 81,2% dos pontos disputados. Com as conquistas do Brasileirão, da Libertadores, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Carioca, na última quarta, o Mister soma mais títulos que derrotas no Fla.

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