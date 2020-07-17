Flamengo aguarda confirmação da saída de Jesus, fechado com o Benfica

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo chegará ao fim nesta sexta-feira. A direção da Gávea já aguarda ser comunicada pelo técnico de sua decisão de acertar com o Benfica e retornar a Portugal. O Mister deixa o comando do Rubro-Negro após pouco mais de um ano, período suficiente para entrar na história do clube como um dos treinadores vitoriosos. Foram cinco títulos.

Nos últimos dias, a imprensa portuguesa já noticiava que Benfica e Jorge Jesus estavam próximos de um acordo, enquanto o Flamengo dizia não ter recebido qualquer contato - tanto do clube quanto do técnico. Nesta sexta, o jornal "Record" confirmou o acerto, e Mister assina por três anos com os Encarnados.