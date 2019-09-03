Símbolo

Fifa divulga a logo oficial da Copa do Mundo de 2022, no Catar

As curvas do emblema representam as ondulações das dunas do deserto e o laço ininterrupto descreve o símbolo da infinidade

O emblema oficial da Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi revelado pela Fifa no início da tarde desta terça-feira (03). O lançamento oficial aconteceu em Doha, onde foi apresentado o emblema que apresenta a visão de um evento que conecta e envolve o mundo inteiro, de acordo com a entidade máxima do futebol mundial.

A logo também apresenta elementos marcantes da cultura árabe local e regional, além de alusões ao belo jogo. As curvas do emblema representam as ondulações das dunas do deserto e o laço ininterrupto descreve o símbolo da infinidade.

Além de ecoar a forma do icônico troféu da Copa do Mundo FIFA, o emblema se inspira em um xale de lã tradicional. Durante os meses de inverno, xales são usados em todo o mundo e na região árabe e do Golfo, em particular por uma variedade de pessoas e em vários estilos.





