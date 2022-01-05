Fifa anuncia os finalistas ao prêmio de melhor goleiro do mundo; Alisson fica de fora

Um dia após anunciar os finalistas ao prêmio Puskás de gol mais bonito do ano, a Fifa confirmou nesta quarta-feira os três indicados a melhor goleiro de 2021. Sem o brasileiro Alisson, do Liverpool, eleito em 2019, os arqueiros são: o italiano Gianluigi Donnarumma, do PSG; o senegalês Édouard Mendy, do Chelsea; e o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique.O vencedor será conhecido no dia 17 de janeiro, na cerimônia do The Best, que premia também o melhor jogador do mundo. Nesta quinta-feira, a entidade máxima do futebol irá divulgar os candidatos a melhor treinador e treinadora, enquanto na sexta-feira os melhores jogadores e jogadoras serão revelados.