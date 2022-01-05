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Fifa anuncia os finalistas ao prêmio de melhor goleiro do mundo; Alisson fica de fora

Goleiro do Liverpool, vencedor em 2019, não tem chances de conquistar o prêmio pela segunda vez. Donnarumma, Mendy e Neuer brigam pelo troféu neste ano...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 16:30

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 16:30

Um dia após anunciar os finalistas ao prêmio Puskás de gol mais bonito do ano, a Fifa confirmou nesta quarta-feira os três indicados a melhor goleiro de 2021. Sem o brasileiro Alisson, do Liverpool, eleito em 2019, os arqueiros são: o italiano Gianluigi Donnarumma, do PSG; o senegalês Édouard Mendy, do Chelsea; e o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique.O vencedor será conhecido no dia 17 de janeiro, na cerimônia do The Best, que premia também o melhor jogador do mundo. Nesta quinta-feira, a entidade máxima do futebol irá divulgar os candidatos a melhor treinador e treinadora, enquanto na sexta-feira os melhores jogadores e jogadoras serão revelados.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
Os votos são compostos por quatro grupos, cada um deles com 25% de peso na pontuação final: treinadores e treinadoras das seleções; capitães e capitãs das seleções; jornalistas; e o público, que poderiam votar no site da Fifa.
Crédito: MelhorgoleirodaFifaseráanunciadodia17dejaneiro(Foto:Divulgação/Fifa

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