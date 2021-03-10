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Ferj detalha próximas rodadas do Carioca e define agenda do Flamengo até o fim de março; veja as datas

Com 100% de aproveitamento no Estadual, Rubro-Negro fará mais cinco jogos no mês
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Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 16:10
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Atual vice-líder e com 100% de aproveitamento, o Flamengo conheceu, detalhadamente, como será o seu mês de março no Campeonato Carioca. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu as datas e horários dos jogos até a 7ª rodada da competição.
+ Teve custo-benefício? Confira os clubes que mais gastaram por ponto conquistado no Brasileirão 2020Após vencer o Nova Iguaçu e o Macaé nas primeiras duas rodadas, os jovens do Rubro-Negro terão um último desafio pela frente no Cariocão: o clássico contra o Fluminense, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã.
Após o Fla-Flu, o elenco principal do Flamengo assumirá a responsabilidade de levar o clube ao tricampeonato estadual. Os jogadores têm reapresentação marcada para a segunda-feira, dia 15, e terão o primeiro compromisso na próxima sexta-feira, dia 19, contra o Resende.
Em seguida, o time comandado por Rogério Ceni terá mais três jogos até o fim de março: Botafogo, Boavista e Bangu.
+ Único grande com 100%, Fla começa a criar 'gordura' importante para resto do Carioca; entendaConfira os próximos jogos do Flamengo:
3ª rodadaDomingo - 14/03 (18h) - Maracanã Flamengo x Fluminense
4ª rodadaSexta-feira - 19/03 (21h) - MaracanãFlamengo x Resende
5ª rodadaTerça-feira - 23/03 (21h35) - Nilton Santos Botafogo x Flamengo
6ª rodadaSábado - 27/03 (21h05) - Elcyr Resende de MendonçaBoavista x Flamengo
7ª rodadaSábado - 31/03 (21h) - MaracanãFlamengo x Bangu
+ Confira a tabela completa do Cariocão 2021Com seis pontos conquistados, o Flamengo está na vice-liderança do Carioca. A Portuguesa tem o mesmo número de pontos, mas leva vantagem no saldo de gols (4 a 3). Neste ano, a Taça Guanabara terá onze rodadas e será definida em pontos corridos. Os quatro primeiros colocados garantem vaga nas semifinais do Estadual.

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