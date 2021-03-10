Ferj detalha próximas rodadas do Carioca e define agenda do Flamengo até o fim de março; veja as datas

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Atual vice-líder e com 100% de aproveitamento, o Flamengo conheceu, detalhadamente, como será o seu mês de março no Campeonato Carioca. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu as datas e horários dos jogos até a 7ª rodada da competição.

+ Teve custo-benefício? Confira os clubes que mais gastaram por ponto conquistado no Brasileirão 2020Após vencer o Nova Iguaçu e o Macaé nas primeiras duas rodadas, os jovens do Rubro-Negro terão um último desafio pela frente no Cariocão: o clássico contra o Fluminense, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã.

Após o Fla-Flu, o elenco principal do Flamengo assumirá a responsabilidade de levar o clube ao tricampeonato estadual. Os jogadores têm reapresentação marcada para a segunda-feira, dia 15, e terão o primeiro compromisso na próxima sexta-feira, dia 19, contra o Resende.

Em seguida, o time comandado por Rogério Ceni terá mais três jogos até o fim de março: Botafogo, Boavista e Bangu.

+ Único grande com 100%, Fla começa a criar 'gordura' importante para resto do Carioca; entendaConfira os próximos jogos do Flamengo:

3ª rodadaDomingo - 14/03 (18h) - Maracanã Flamengo x Fluminense

4ª rodadaSexta-feira - 19/03 (21h) - MaracanãFlamengo x Resende

5ª rodadaTerça-feira - 23/03 (21h35) - Nilton Santos Botafogo x Flamengo

6ª rodadaSábado - 27/03 (21h05) - Elcyr Resende de MendonçaBoavista x Flamengo

7ª rodadaSábado - 31/03 (21h) - MaracanãFlamengo x Bangu