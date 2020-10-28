Felipe Neto expõe situação da Botafogo S/A: 'Comitê mudou o projeto na marra'

Felipe Neto já atuou como conselheiro do Botafogo Crédito: Divulgação

Felipe Neto não poupou palavras. Após a derrota do Botafogo para o Cuiabá, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o influenciador digital deu detalhes, pelo Twitter, sobre o projeto da Botafogo S/A, que passa por dificuldades para sair do papel.

Em uma série de postagens, Felipe Neto afirmou que "não teria nenhum amigo no Botafogo" depois da exposição, mas que "não ligava" para as possíveis consequências.

O youtuber escreveu que soube do projeto entre 2018 e 2019 por intermédio de Laércio Paiva, antigo líder da S/A. Felipe Neto afirmou que nunca havia visto um projeto "tão lindo e promissor" quanto o primeiro apresentado pelo empresário a ele. Além disso, se comprometeu a investir com R$ 3 milhões.

O foco seria reunir 250 milhões de reais para pagar dívidas a curto prazo e ainda sobraria recursos para investir no futebol. Felipe Neto, contudo, afirmou que, após um tempo, o fascínio de Laércio "tinha acabado". Em uma visita na casa do influenciador digital, o então líder do projeto de clube-empresa afirmou que as outras pessoas à frente da S/A queriam investir todo o dinheiro em futebol, sem se preocupar em problemas financeiros.