Fãs protestam contra encerramento da fila para velório de Maradona e entram em confronto com a polícia

Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

Na reta final do velório de Maradona na Casa Rosada, uma nova confusão se estabeleceu nos arredores do local. Após o pedido da família do ídolo argentino, a polícia local decidiu fechar a fila de na Avenida 9 de julho, e causou revolta na multidão que aguardava para prestar a última homenagem ao ex-jogador.

+ Confira o chaveamento da LibertadoresApós a tentativa de dispersão, os fãs começaram a arremessar objetivos contra a polícia, em protesto pelo encerramento da fila. Os policiais reagiram formando um cordão de isolamento com escudos e lançando gás lacrimogêneo e balas de borracha em direção à multidão. Caminhões com jatos d'água também ajudaram a dispersar os manifestantes.

Os confrontos tiveram reflexo na continuação da fila, na Avenida de Mayo, onde houve correria e as grades, que organizavam os torcedores, foram derrubadas. Muitos fãs aproveitaram a queda das grades para furar a fila muitos metros à frente, gerando maiores aglomerações.