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Fãs protestam contra encerramento da fila para velório de Maradona e entram em confronto com a polícia

Policiais usam bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar multidão. Velório está marcado para encerrar às 17h...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 15:05

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 15:05
Crédito: JUAN MABROMATA / AFP
Na reta final do velório de Maradona na Casa Rosada, uma nova confusão se estabeleceu nos arredores do local. Após o pedido da família do ídolo argentino, a polícia local decidiu fechar a fila de na Avenida 9 de julho, e causou revolta na multidão que aguardava para prestar a última homenagem ao ex-jogador.
+ Confira o chaveamento da LibertadoresApós a tentativa de dispersão, os fãs começaram a arremessar objetivos contra a polícia, em protesto pelo encerramento da fila. Os policiais reagiram formando um cordão de isolamento com escudos e lançando gás lacrimogêneo e balas de borracha em direção à multidão. Caminhões com jatos d'água também ajudaram a dispersar os manifestantes.
Os confrontos tiveram reflexo na continuação da fila, na Avenida de Mayo, onde houve correria e as grades, que organizavam os torcedores, foram derrubadas. Muitos fãs aproveitaram a queda das grades para furar a fila muitos metros à frente, gerando maiores aglomerações.
O velório estava marcado para se encerrar às 16h, mas deve se estender por mais alguns minutos devido à grande presença do público. Após o fim da cerimônia, será feiro o cortejo do corpo de Maradona rumo ao cemitério onde o ídolo será encerrado.

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