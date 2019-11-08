Família e técnico de Lincoln vibram com a volta por cima do atacante

O atacante capixaba Lincoln fez o gol da vitória sobre o Botafogo, no Nilton Santos Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A vida de um jogador de futebol é marcada por altos e baixos. Ainda no dia 28 de julho, no clássico contra o Botafogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão, o atacante capixaba Lincoln sofreu uma lesão muscular no músculo posterior da coxa direita.

Quis o destino que três meses após a lesão, o garoto nascido e criado em Feu Rosa, na Serra, retornasse em grande estilo justamente contra o mesmo adversário. O centroavante saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória rubro-negra aos 44 minutos do segundo tempo, na noite desta quinta-feira (07), no Nilton Santos, pela 31ª rodada da competição.

Josimar Dias está sempre ao lado do filho prodígio Crédito: Arquivo pessoal

A felicidade de Lincoln é na, visão do pai dele, Josimar Dias, um prêmio à dedicação do filho nesse longo período longe dos gramados. "Jogador gosta de jogar. Ficar esse período afastado ruim. Uma lesão de três meses é muito diferente, é mais grave. Ele trabalhou muito nesse período para conseguir dar a volta por cima. Meu filho é predestinado, acredita demais nele", contou.

A fama de iluminado de Lincoln não é à toa. No ano passado, assim como na partida desta quinta-feira, o prodígio saiu do banco de reservas para marcar o gol de empate do Flamengo contra o Grêmio pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Além disso, o atacante capixaba conta com a admiração do técnico português Jorge Jesus.

"O treinador sempre conversa com ele, ensina, cobra e orienta. Vê muito potencial no Lincoln e, por isso, o colocou em campo ontem. O grupo todo gosta dele e o ajuda. Esse gol vai ajudar demais ele a conseguir ainda mais espaço", salientou o pai.

JERÊ É SÓ ALEGRIA

Se Lincoln hoje brilha com a camisa 29 do Flamengo, um dos responsáveis por isso é Jeremias Oliveira, ou melhor, o Jerê. Treinador de uma escolinha de futebol em Feu Rosa. Foi ele quem acolheu o garoto ainda bem pequeno e desde já via o potencial do menino.

Jerê exibe com orgulho a camisa de Lincoln, atacante que revelou em uma escolinha em Feu Rosa Crédito: Bernardo Coutinho

"Lincoln chegou aqui com quatro anos, era uma criança tímida, mas com talento para o futebol. Sempre foi tranquilo, quieto e demonstrava facilidade para fazer gols. Essa colocação no gol contra o Botafogo é dele mesmo. É um camisa 9 nato, entende da 'centroavância' desde novinho", destacou Jerê.

Cada vez que a cria se destaca, o sorriso se abre no rosto do primeiro técnico de Lincoln. Ele aproveita o sucesso do pupilo para incentivar outros garotos a trilharem o mesmo caminho.

Lincoln e Jerê se encontraram recentemente em julho, quando o atacante visitou a escolinha de futebol em Feu Rosa Crédito: Arquivo pessoal