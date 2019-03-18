Fagner é convocado para a Seleção Brasileira e substitui Daniel Alves

Daniel Alves foi cortado da Seleção Brasileira, por conta de uma lesão no joelho esquerdo e Fagner vai ser o seu substituto. O lateral direito do Corinthians vai disputar os próximos amistosos da equipe. Primeiro contra o Panamá, neste sábado, e depois com a República Tcheca, no dia 26 de março.

O lateral Fagner foi convocado para a Seleção Brasileira na vaga de Daniel Alves Crédito: Corinthians/Facebook

Com isso, o jogador vai desfalcar o Corinthians contra a Ferroviária, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista, na próxima semana e também vira dúvida para o jogo de volta, no meio da semana que vem. Contra o Ituano, nesta quarta-feira, Fagner também não vai poder integrar a equipe.

Fagner já tinha ficado com a vaga de Daniel Alves na última Copa do Mundo, quando o jogador também foi cortado por lesão. Na vitória do PSG, no útlimo domingo, sobre o Olympique, o brasileiro deixou o gramado sentindo dores. Essa seria a volta de Dani Alves à Seleção após um ano de ausência.