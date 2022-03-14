Fabinho, do Liverpool, relembra início no Real Madrid e encontro com José Mourinho: 'Estava de pijama'

Atualmente no Liverpool, Fabinho já vestiu a camisa do Real Madrid em seus primeiros anos como profissional. Em entrevista à "FourFourTwo", o meia relembra como foi chegar ao clube merengue e contou sobre o primeiro encontro com José Mourinho.- Chegamos em Portugal, mas fiquei apenas duas ou três semanas no Rio Ave. Fiz um churrasco com meus amigos e meu empresário ligou dizendo que o Real Madrid Castilla estava precisando de um lateral-direito e se eu estava interessado. Em uma noite, Lucio me disse para fazer as malas porque Jorge Mendes iria passar de carro de madrugada.

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Nesse momento, o brasileiro entrou em contato com a mãe para contar sobre a novidade e relatou o curioso encontro com o Special One, que atualmente está na Roma.

- Eu estava alucinado, perguntando o que acontecia. Ninguém me disse nada, mas em algum momento o Mendes disse que eu iria assinar pelo Real Madrid. Fomos para um hotel e quando estava dormindo, acordei com uma batida na porta. Era Jorge Mendes com José Mourinho. Eu estava de pijama, não estava pronto para conhecê-lo. Não sabia nem o que dizer.

A estadia no Real Madrid Castilla durou apenas uma única temporada. Após a passagem pela Espanha, Fabinho voltou à Portugal antes de vestir a camisa do Monaco, com a qual se destacou e conseguiu ter a chance de se transferir para o Liverpool.