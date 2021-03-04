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Ex-técnico do Corinthians, Coelho elogia jovens da base: 'Sabem o que representam'

Treinador comandou o sub-20 do Timão em 125 jogos, foi auxiliar do profissional e também interino durante trocas de técnico...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 15:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Ex-técnico do time sub-20 do Corinthians, Dyego Coelho elogiou os garotos que começam a se destacar pelo profissional do clube. No empate por 2 a 2 com o Palmeiras, por exemplo, o Timão tinha nove jogadores que passaram pela base quando Coelho era treinador.Coelho comandou o sub-20 do Corinthians em 125 jogos, foi auxiliar do profissional e também técnico interino durante troca de treinadores. Ele deixou o clube em janeiro e atualmente está no Metropolitano-SC.
- Tem que valorizar esses garotos. Vindo da base eles sabem o que é o Corinthians e o que representa vestir essa camisa e mostraram isso no clássico. O clube só tem a ganhar dando mais espaço para os atletas que estão subindo - disse Coelho.
Dos nove jogadores comandados por Coelho na base e que estavam à disposição do técnico Vagner Mancini no clássico contra o Palmeiras, Matheus Donelli, Lucas Piton, Xavier, Roni, Antony entraram em campo, enquanto João Victor, Matheus Araújo, Gabriel Pereira e Adson ficaram no banco de reservas.
- O Corinthians tem a tradição de formar grandes jogadores e não pode deixar isso de lado. Tem muitos garotos de qualidade, alguns mais prontos que os outros, mas se tiverem paciência com eles tenho certeza de que eles têm tudo para corresponder dentro de campo - afirmou Coelho.

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