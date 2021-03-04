Ex-técnico do Corinthians, Coelho elogia jovens da base: 'Sabem o que representam'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Ex-técnico do time sub-20 do Corinthians, Dyego Coelho elogiou os garotos que começam a se destacar pelo profissional do clube. No empate por 2 a 2 com o Palmeiras, por exemplo, o Timão tinha nove jogadores que passaram pela base quando Coelho era treinador.Coelho comandou o sub-20 do Corinthians em 125 jogos, foi auxiliar do profissional e também técnico interino durante troca de treinadores. Ele deixou o clube em janeiro e atualmente está no Metropolitano-SC.

- Tem que valorizar esses garotos. Vindo da base eles sabem o que é o Corinthians e o que representa vestir essa camisa e mostraram isso no clássico. O clube só tem a ganhar dando mais espaço para os atletas que estão subindo - disse Coelho.

Dos nove jogadores comandados por Coelho na base e que estavam à disposição do técnico Vagner Mancini no clássico contra o Palmeiras, Matheus Donelli, Lucas Piton, Xavier, Roni, Antony entraram em campo, enquanto João Victor, Matheus Araújo, Gabriel Pereira e Adson ficaram no banco de reservas.