Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Everton, da Inglaterra, chega a acordo com o Watford por Doucouré

Após cair com o Watford, volante francês de 27 anos permanece na primeira divisão inglesa...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 15:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 15:32
Crédito: Divulgação
O Everton tem investido pesado em seu elenco para a próxima temporada. Após ficar perto do anúncio das contratações de James Rodríguez, do Real Madrid, e do brasileiro Allan, do Napoli, o clube de Liverpool agora está perto também de Abdoulaye Doucouré, do Watford.De acordo com informações do jornal "Daily Mail", a equipe de Carlo Ancelotti pagará 20 milhões de libras esterlinas (R$ 140 milhões na cotação atual) para contratar o volante de 27 anos.
Um dos destaques do Watford nos últimos anos, o francês foi um dos únicos jogadores que salvou na campanha que culminou no rebaixamento dos Hornets à Championship na última Premier League.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados