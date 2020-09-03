Everton, da Inglaterra, chega a acordo com o Watford por Doucouré

O Everton tem investido pesado em seu elenco para a próxima temporada. Após ficar perto do anúncio das contratações de James Rodríguez, do Real Madrid, e do brasileiro Allan, do Napoli, o clube de Liverpool agora está perto também de Abdoulaye Doucouré, do Watford.De acordo com informações do jornal "Daily Mail", a equipe de Carlo Ancelotti pagará 20 milhões de libras esterlinas (R$ 140 milhões na cotação atual) para contratar o volante de 27 anos.