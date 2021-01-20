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'Estamos jogando da maneira certa para ser campeão', diz Guardiola, técnico do Manchester City

Comandante espanhol elogia fase da equipe, que vem de seis vitórias consecutivas na Premier League e não sabe o que é derrota desde novembro do ano passado...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2021 às 20:16
Crédito: MARTIN RICKETT/POOL/AFP
Após conquistar a sexta vitória consecutiva no Campeonato Inglês, o técnico Pep Guardiola disse que o Manchester City está "jogando da maneira certa para ser campeão". Em boa fase, os Sky Blues não perdem desde o dia 21 novembro de 2020, quando foram derrotados pelo Tottenham. Nesta quarta, o clube bateu o Aston Villa por 2 a 0.
+ Veja a tabela da Premier League- O mais importante, para mim, mais do que seis vitórias consecutivas, é que estamos desde o jogo contra o Newcastle jogando da maneira que precisamos para sermos campeões. Todo mundo quer ser campeão, mas você tem que mostrar que merece - disse o treinador catalão.
+ Conheça os times que disputarão o Mundial de Clubes 2020 e os seus destaques
Com 38 pontos, o City está em segundo lugar na Premier League, mas tem um jogo a menos que o líder Manchester United. Caso vença o Everton, em partida que está atrasada, a equipe pode assumir o primeiro lugar. Para Guardiola, o desempenho de seu time nesta quarta-feira foi muito bom.
- Controlamos muitos aspectos. Tínhamos o ritmo certo, concedíamos poucos espaços. Temos que ser mais clínicos no terço final, mas vamos melhorar. O desempenho foi muito bom contra um time incrível. O mesmo nível, bastante semelhante aos últimos jogos desde o Newcastle, quando começamos a jogar muito melhor. Fiquei muito impressionado com o nosso desempenho. Jogamos muito bem - completou.

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