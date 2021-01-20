'Estamos jogando da maneira certa para ser campeão', diz Guardiola, técnico do Manchester City

Crédito: MARTIN RICKETT/POOL/AFP

Após conquistar a sexta vitória consecutiva no Campeonato Inglês, o técnico Pep Guardiola disse que o Manchester City está "jogando da maneira certa para ser campeão". Em boa fase, os Sky Blues não perdem desde o dia 21 novembro de 2020, quando foram derrotados pelo Tottenham. Nesta quarta, o clube bateu o Aston Villa por 2 a 0.

+ Veja a tabela da Premier League- O mais importante, para mim, mais do que seis vitórias consecutivas, é que estamos desde o jogo contra o Newcastle jogando da maneira que precisamos para sermos campeões. Todo mundo quer ser campeão, mas você tem que mostrar que merece - disse o treinador catalão.

+ Conheça os times que disputarão o Mundial de Clubes 2020 e os seus destaques

Com 38 pontos, o City está em segundo lugar na Premier League, mas tem um jogo a menos que o líder Manchester United. Caso vença o Everton, em partida que está atrasada, a equipe pode assumir o primeiro lugar. Para Guardiola, o desempenho de seu time nesta quarta-feira foi muito bom.