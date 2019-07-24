Jogo

Estádio Kleber Andrade vai receber Vasco x CSA pelo Brasileirão

A partida acontece no domingo da próxima semana (04), a partir das 19 horas, pela 13ª rodada

Publicado em 24 de julho de 2019 às 14:04 - Atualizado há 6 anos

Amistoso entre Vasco e Rio Branco, no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

Mais uma vez o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber uma partida do Vasco. Desta vez o Cruz-Maltino vai enfrentar o CSA, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 4 de agosto, a partir das 19 horas.

O Vasco esteve no Espírito Santo três vezes este ano. Venceu o Serra por 2 a 0, no dia 20 de fevereiro, pela Copa do Brasil. Depois, no dia 17 de março, perdeu para a Cabofriense por 2 a 0, pelo Campeonato Carioca. E no mês passado, venceu por 2 a 0 o Rio Branco em um amistoso.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta