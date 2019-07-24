Estádio Kleber Andrade vai receber Vasco x CSA pelo Brasileirão

Publicado em 24 de julho de 2019 às 14:04
- Atualizado há 6 anos
Mais uma vez o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber uma partida do Vasco. Desta vez o Cruz-Maltino vai enfrentar o CSA, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 4 de agosto, a partir das 19 horas.
O Vasco esteve no Espírito Santo três vezes este ano. Venceu o Serra por 2 a 0, no dia 20 de fevereiro, pela Copa do Brasil. Depois, no dia 17 de março, perdeu para a Cabofriense por 2 a 0, pelo Campeonato Carioca. E no mês passado, venceu por 2 a 0 o Rio Branco em um amistoso.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o