Esposas de jogadores se únem e criam um timaço nas redes sociais

Neste grupo curioso não entra. Maria-chuteira? Nem pensar. As companheiras são fundamentais na vida dos jogadores de futebol e há alguns anos elas decidiram formar um verdadeiro timaço nas redes sociais: as namoradas, noivas e esposas dos boleiros integram um grupo secreto, que já tem quase 3.300 membros.
No mundo do futebol, muitas mulheres embarcam no sonho dos maridos e decidem acompanhá-los por onde quer que joguem. Volta e meia em um estado ou até país diferente, não é difícil a companheira se ver sozinha, sem amizades, principalmente por conta da corrida rotina de jogos e viagens dos jogadores. Pensando nisso, Alessandra Teles decidiu criar um grupo, em 2011, para que as esposas façam amizade e troquem informações de futebol e assuntos relacionados.
Eu sentia falta da parceria das esposas, às vezes ia para um lugar e não conhecia ninguém. Criei o grupo no Facebook e no início era aberto, mas muitos curiosos começaram a entrar, então resolvemos deixar restrito. As pessoas só entram se forem indicadas por outras, explicou Alessandra, que é baiana, mas já acompanhou o marido no Japão, Holanda, Colômbia, Belo Horizonte, Natal, entre outros lugares.
O grupo tem incontáveis funções. Através dele, as esposas podem buscar informações sobre clubes: se a estrutura é boa, se paga os salários em dia e opiniões de quem já passou por lá. Na nova cidade, elas também podem ter indicações de médicos, escolas, creches, academias e, inclusive, marcam reuniões para orações e trocas de experiências.
Já postei no grupo perguntando de time, por exemplo, quando fomos para o Democrata-GV. Algumas esposas já perguntaram de Rio Branco, Desportiva, Real Noroeste, times aqui do Estado, e eu sempre tento ajudar, contou Manuela Almeida, que é esposa do meia Joelson, atualmente no Serra.
E mais do que isso. Há o lado social entre as mulheres/amigas.
Uma vez uma esposa perdeu o marido assassinado e nós fizemos um chá de bebê para ela. Além disso, uma menina, que era sobrinha de uma esposa, tinha problema cardíaco. Nos juntamos e pagamos dois anos de plano de saúde para ela. No grupo temos o tópico SOS Esposas, justamente para quem precisa de ajuda. Também há muita doação de chuteira.
Se a esposa tem uma loja e quer expor os seus produtos, o grupo dá essa abertura. Um jogador precisa de emprego? Ela pode postar lá, que volta e meia alguém aparece com um contato de empresário. O casal passou por maus bocados e quer compartilhar a superação? É lá também.
Muitas esposas desabafam que o marido está desempregado e depois conseguem um emprego para ele graças a postagem. Fico aliviada e realizada de ver que o grupo está dando certo, finalizou Alessandra.
Esposa capixaba de meia faz parte do grupo há cinco anos
Companheira de longa data do meia Joelson, do Serra, a faturista Manuela Almeida, de 27 anos, está prestes a completar nove anos de relacionamento com o jogador. Entre um clube e outro, muitas histórias para contar, além de incontáveis amizades. O experiente Joelson tem passagens por times como Marcílio Dias-SC, Vila Nova-GO, Democrata-GV, Villa Nova-MG e em todos a esposa o acompanhou.
Manuela estava no extinto Betim, em Minas Gerais, há cinco anos, quando foi convidada por outras companheiras de jogadores a participar do grupo das esposas. Foi através dele que ela conheceu outras mulheres, que viraram uma espécie de família enquanto os jogadores viajavam para os jogos.
A maioria das amizades do futebol é assim. Vou para a cidade e não conheço ninguém, aí no grupo acabo procurando quem também está lá. Enquanto os jogadores estão fora, as esposas se reúnem e fazem companhia uma para a outra.
Ela admite: no início, Joelson não gostou muito da ideia de ver as esposas de jogadores se juntarem. Ele achava que seria para fofoca, dizia que um monte de mulher junta não dá certo (risos), mas agora ele vê de forma positiva, conta.
No final de 2016, o acidente aéreo da Chapecoense que vitimou 71 pessoas também mexeu com o grupo das esposas. Elas fizeram vaquinha para ajudar algumas famílias que não tinham condições financeiras. A família do roupeiro, por exemplo, não tinha como ir para Chapecó. Nós juntamos dinheiro e ajudamos a pagar passagem de avião. Também já ajudamos um jogador que precisava operar o joelho e o clube não pagou.
E foi através do grupo que Manuela ficou sabendo de um direito de Joelson em um clube, o qual o meia sequer estava sabendo. Uma esposa postou sobre os direitos de arena de um clube que passamos e o nome do Joelson estava na lista. Ou seja, conseguimos receber um dinheiro que nem sabíamos. Depois desse episódio fui atrás de outros direitos, finalizou.
Regras do grupo
Privacidade: o que posta no grupo fica no grupo. Ninguém pode expor a vida íntima da outra.
Término: quem terminar o relacionamento deve sair do grupo.
Mudança de função: as esposas de ex-jogadores que passaram a fazer parte de comissão técnica também devem sair.
Blá blá blá: evitar fofoca, insultos. As mulheres que entrarem em atrito não poderão mais fazer parte do grupo.
Indicações: o grupo é secreto, portanto só entra quem for indicada por outra esposa. As mulheres devem comprovar que têm um relacionamento com jogador.
Elas vendem:
As principais postagens entre as esposas
- Marcar reuniões para orações e troca de experiências
- Indicação de tradutor para viagens internacionais
-Obter mais informações sobre um clube ou cidade onde o atleta vai jogar
- Testemunhos sobre superação em meio às dificuldades do mundo do futebol
- Venda de roupas, acessórios, celulares
- Doação de chuteiras
- Indicação de jogadores que estão sem clube
- Troca de informações sobre aluguel de imóveis
- Arrecadação de dinheiro para causas especiais