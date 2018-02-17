Esposas de jogadores se únem e criam um timaço nas redes sociais

Neste grupo curioso não entra. Maria-chuteira? Nem pensar. As companheiras são fundamentais na vida dos jogadores de futebol e há alguns anos elas decidiram formar um verdadeiro timaço nas redes sociais: as namoradas, noivas e esposas dos boleiros integram um grupo secreto, que já tem quase 3.300 membros.

No mundo do futebol, muitas mulheres embarcam no sonho dos maridos e decidem acompanhá-los por onde quer que joguem. Volta e meia em um estado ou até país diferente, não é difícil a companheira se ver sozinha, sem amizades, principalmente por conta da corrida rotina de jogos e viagens dos jogadores. Pensando nisso, Alessandra Teles decidiu criar um grupo, em 2011, para que as esposas façam amizade e troquem informações de futebol e assuntos relacionados.

Alessandra Teles criou o grupo das esposas Crédito: Acervo pessoal

Eu sentia falta da parceria das esposas, às vezes ia para um lugar e não conhecia ninguém. Criei o grupo no Facebook e no início era aberto, mas muitos curiosos começaram a entrar, então resolvemos deixar restrito. As pessoas só entram se forem indicadas por outras, explicou Alessandra, que é baiana, mas já acompanhou o marido no Japão, Holanda, Colômbia, Belo Horizonte, Natal, entre outros lugares.

O grupo tem incontáveis funções. Através dele, as esposas podem buscar informações sobre clubes: se a estrutura é boa, se paga os salários em dia e opiniões de quem já passou por lá. Na nova cidade, elas também podem ter indicações de médicos, escolas, creches, academias e, inclusive, marcam reuniões para orações e trocas de experiências.

Já postei no grupo perguntando de time, por exemplo, quando fomos para o Democrata-GV. Algumas esposas já perguntaram de Rio Branco, Desportiva, Real Noroeste, times aqui do Estado, e eu sempre tento ajudar, contou Manuela Almeida, que é esposa do meia Joelson, atualmente no Serra.

E mais do que isso. Há o lado social entre as mulheres/amigas.

Uma vez uma esposa perdeu o marido assassinado e nós fizemos um chá de bebê para ela. Além disso, uma menina, que era sobrinha de uma esposa, tinha problema cardíaco. Nos juntamos e pagamos dois anos de plano de saúde para ela. No grupo temos o tópico SOS Esposas, justamente para quem precisa de ajuda. Também há muita doação de chuteira.

Se a esposa tem uma loja e quer expor os seus produtos, o grupo dá essa abertura. Um jogador precisa de emprego? Ela pode postar lá, que volta e meia alguém aparece com um contato de empresário. O casal passou por maus bocados e quer compartilhar a superação? É lá também.

Muitas esposas desabafam que o marido está desempregado e depois conseguem um emprego para ele graças a postagem. Fico aliviada e realizada de ver que o grupo está dando certo, finalizou Alessandra.

Esposa capixaba de meia faz parte do grupo há cinco anos

Companheira de longa data do meia Joelson, do Serra, a faturista Manuela Almeida, de 27 anos, está prestes a completar nove anos de relacionamento com o jogador. Entre um clube e outro, muitas histórias para contar, além de incontáveis amizades. O experiente Joelson tem passagens por times como Marcílio Dias-SC, Vila Nova-GO, Democrata-GV, Villa Nova-MG e em todos a esposa o acompanhou.

Manuela Almeida faz parte do grupo há cinco anos Crédito: Carlos Alberto Silva





Manuela estava no extinto Betim, em Minas Gerais, há cinco anos, quando foi convidada por outras companheiras de jogadores a participar do grupo das esposas. Foi através dele que ela conheceu outras mulheres, que viraram uma espécie de família enquanto os jogadores viajavam para os jogos.

A maioria das amizades do futebol é assim. Vou para a cidade e não conheço ninguém, aí no grupo acabo procurando quem também está lá. Enquanto os jogadores estão fora, as esposas se reúnem e fazem companhia uma para a outra.

Ela admite: no início, Joelson não gostou muito da ideia de ver as esposas de jogadores se juntarem. Ele achava que seria para fofoca, dizia que um monte de mulher junta não dá certo (risos), mas agora ele vê de forma positiva, conta.

Manuela é esposa do meia Joelson Crédito: Acervo pessoal

No final de 2016, o acidente aéreo da Chapecoense que vitimou 71 pessoas também mexeu com o grupo das esposas. Elas fizeram vaquinha para ajudar algumas famílias que não tinham condições financeiras. A família do roupeiro, por exemplo, não tinha como ir para Chapecó. Nós juntamos dinheiro e ajudamos a pagar passagem de avião. Também já ajudamos um jogador que precisava operar o joelho e o clube não pagou.

E foi através do grupo que Manuela ficou sabendo de um direito de Joelson em um clube, o qual o meia sequer estava sabendo. Uma esposa postou sobre os direitos de arena de um clube que passamos e o nome do Joelson estava na lista. Ou seja, conseguimos receber um dinheiro que nem sabíamos. Depois desse episódio fui atrás de outros direitos, finalizou.

Regras do grupo

Privacidade: o que posta no grupo fica no grupo. Ninguém pode expor a vida íntima da outra.

Término: quem terminar o relacionamento deve sair do grupo.

Mudança de função: as esposas de ex-jogadores que passaram a fazer parte de comissão técnica também devem sair.

Blá blá blá: evitar fofoca, insultos. As mulheres que entrarem em atrito não poderão mais fazer parte do grupo.

Indicações: o grupo é secreto, portanto só entra quem for indicada por outra esposa. As mulheres devem comprovar que têm um relacionamento com jogador.

Elas vendem:

As principais postagens entre as esposas

- Marcar reuniões para orações e troca de experiências

- Indicação de tradutor para viagens internacionais

-Obter mais informações sobre um clube ou cidade onde o atleta vai jogar

- Testemunhos sobre superação em meio às dificuldades do mundo do futebol

- Venda de roupas, acessórios, celulares

- Doação de chuteiras

- Indicação de jogadores que estão sem clube

- Troca de informações sobre aluguel de imóveis