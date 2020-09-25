Escalações e esquemas em constante mudança de Luxemburgo incomodam alguns nomes no Palmeiras

O trabalho de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras tem total respaldo da direção do clube, mas já há algum princípio de resistência no elenco campeão paulista. O uso de diversos times em um curto espaço de tempo começou a gerar insegurança em alguns atletas, que temem pelo “cancelamento de meio tempo”.Visto com respeito por grande parte do corpo de jogadores, Luxa tem se valido de um método: rodar seus nomes e usar as cinco substituições que lhe cabe em cada jogo. Em absolutamente todos os jogos desde que o futebol retornou após a pausa da COVID-19, o experiente comandante se aproveitou das mudanças possíveis.A ciranda já é vista com incertezas. Em oportunidades recentes, atletas não concordaram com a saída de jogo e tiveram reações acaloradas e que repercutiram algum tempo mais tarde. E as escolhas nessas mudanças causaram mais uma rusga.